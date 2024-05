Design og Kapacitet

Mazda CX-80, en større version end sin forgænger CX-60, måler næsten 5 meter i længde med en akselafstand på 3120 mm. Dette skaber plads til en fleksibel kabine med op til syv sæder. Den tredje sæderække kan nemt foldes ned for at maksimere bagagerummet, som kan rumme op til 687 liter.

Interiørvalg og Komfort

For at tilføje et ekstra lag af komfort kan kunder vælge mellem en traditionel tre-personers sædebænk eller to isolerede kaptajnsæder i midterste række. Disse sæder kan enten have en midterkonsol eller tillade direkte passage til den bageste række, hvilket gør dem ideelle til familier.

Teknologi og Sikkerhed

Den nye CX-80 er udstyret med opdaterede sikkerhedssystemer, et tredelt klimaanlæg og innovative teknologier som Alexa stemmestyring og et 360-graders kamera med anhængerassistent, der forenkler processen med at tilkoble en anhænger.

Plug-In Hybrid Drivlinje

I Danmark vil Mazda CX-80 udelukkende blive tilbudt som plug-in hybrid med en samlet motorydelse på 327 hk. Dette system kombinerer en 2.5-liters benzinmotor med en kraftig elmotor og giver en elektrisk rækkevidde på op til 60 km. Den avancerede drivlinje understøttes af en 8-trins automatisk gearkasse og et intelligent firehjulstræk.

Pris og Markedslancering

Mazda CX-80 er prissat til at starte fra 562.000 kr., når den lanceres i Danmark til efteråret 2024. Med sin kraftfulde ydelse, avancerede teknologi og rummelige interiør sætter CX-80 nye standarder for, hvad man kan forvente af en familieorienteret SUV.