McLaren: Nu som behagelig langtursbil

now playing

now playing

now playing

now viewing

McLaren viser helt nye sider af bilmærket med den nye GT. For første gang er der polstrede sæder, plads til bagagen og ægte luksus i kabinen

Når konkurrenterne hedder Aston Martin DB11 V8, Ferrari Portofino og Porsche 911 Turbo S, så skal man virkelig stramme ballerne for at levere.

Og det ser det ud som om McLaren har gjort, efter det stolte britiske bilmærke præsenterede den helt nye McLaren GT.

Normalt kender vi McLarens biler som lave sportsvogne, der er motorsportens udgave af en russisk supergymnast fra 80’erne: De ser ikke ud af meget, men de kan nogle vilde tricks og scorer altid topkaraktér, og formentligt har de også fået en masse tæsk på vejen mod at blive så gode, som de er. No offense.

Hvor vi er vant til at se McLarens biler flyve rundt om svingene på Nürburgring i rekordfart, og det er da heller ikke meget anderledes her. I vanlig stil er den nye McLaren udstyret med en 4,0 V8-motor, som denne gang yder 620 hk. Sammen med en biturbo og dobbeltkoblingsgearkassen er det nok til, at bilen kan nå fra 0-100 på 3,2 sek – 200 km/t når den på ni sek.

Alligevel lover denne nye model, godt for kommende købere, som er til mere komfort. En GT – Gran Turismo – er klar til lange stræk, og det er da også tilfældet her. Styretøjet er blevet justeret, som der er mere servo ved lavere hastigheder, affjedringen er gjort en smule mere eftergivende, så den er klar til afslappet kørsel, og frihøjden er blevet hævet, så der er mindre risiko for at støde snuden mod fartbump.

Lækker kabine

Nyt er også kabinen, hvor der i langt højere grad er tænkt på komforten. Fx er der blevet gjort klar til meget mere bagage i den elektronisk lukbare bagagerum. Ud over de 150 l. der er under kølerhjelmen, så er der i bagagerummet plads til 420 l. bagage. Det er kun en 10 l. mælk mindre end, hvad man finder i en Volvo V60, og det er første gang, at en McLaren er så “brugervenlig”.

Infotainmentsystemet er 12,3” og er med bl.a. DAB-radio og navigation. Der er også 12 højttalere fra Bowers og Wilkens til at overdøve lyden af motoren.

Selv sæderne er der pillet ved: De er ikke længere bare en kulfiberskal, som sikrer lav vægt og begrænset bevægelighed, men behagelige, elektrisk justerbare, polstrede lædersæder med varme, som er klar til en tur gennem Europa og som endda også sidder to cm. højere end normalen, så udsynet forbedres.

I det hele taget har McLaren gjort hvad de kan for at lave en helt ny type McLaren, og prisen, den kan vi endnu kun gisne os til. Den kan dog allerede bestilles i hjemlandet Storbritannien, hvor prisen hedder ca. 1.377.500 kr. Det er inkl. britiske skatter, men desværre ikke inkl. de danske.

Et bud må være, at den kommer til at koste ca. 3,3 mio. kr. på danske plader.