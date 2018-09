Meget mere end en A-klasse på stylter(?)

Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad der ville ske, hvis du tager en Mercedes A-klasse, hæver frihøjden, sætter store hjul på den, giver den firehjulstræk og en AMG-motor i, så har vi svaret her. Mercedes GLA 45 AMG er svaret.

For det er (meget) basalt set, hvad bilen er. En noget større og højere A-klasse. Denne lækre sag af en firehjulstrækker hører dog til i crossoverlejren sammen med så mange andre biler, der bliver lanceret for tiden, men denne udgave placerer sig øverst i fødekæden. Konkurrenten hedder Audi Q3 RS, og den ser faktisk en smule kedelig ud i forhold til. I profil ligner GLA da også mere en forvokset Golf-klasse-bil rettere end en større velproportioneret familiehatchback.

GLA repræsenterer den nye generation af crossovere. Den har den typiske alsidighed som følger med en SUV, men i denne version får man også den sædvanlige tyske premiumfornemmelse, der konstant lader dig vide, at dette er noget helt særligt.

Rigeligt smør

Det er da lidt specielt at sidde i en Mercedes med 355 hk fra en turboladet 2,0 l. Benzinmotor, som bæres frem af en syv-trins automatisk dobbeltkobling gearkasse a la den, som også sidder i A 45 og CLA 45. Den store GLA er klarer dog de 0-100 km/t på 4,8 sek., og så er den fartbegrænset til 250 km/t.

Paradoksalt nok er den højbenede GLA 45 med det terrængående look sænket med 15 mm i forhold til en standard GLA (men er dog stadig hævet med 40 mm i forhold til en A45), og bilens ramme er stivet godt af i alle leder og kanter, så præstationerne passer lidt bedre til køreegenskaberne.

AMG-perfomance til rådighed

Bilen føles derfor en velafbalanceret, og den er komfortabelt nok til at klare den dagligdags kørsel, som mange leder efter i en pseudo-SUV. Dæmperne klarer de fleste udfordringer uden af man tænker nærmere over det, og kun de værste ujævnheder forplanter sig helt op i rygsøjlen på dig.

Men det betyder så også, at bilen kommer til at mangle den sportslige kat, man kan forvente af en AMG-model. Derfor er det da også godt, at man kan vælge AMG-Performance-indstilling, som gør afdæmpningen lidt strammere og mindre kompromisløs – og sjov.

Ellers er præcision, stabilitet og turboladet trækkraft bilens mest overbevisende kendetegn, og derfor er bemærkelsesværdigt stabil, ret hurtigt og underholdende, når man udfordrer den.

Masser af udstyr – naturligvis

På udstyrsfronten har GLA 45 alt standardudstyr, man kunne drømme om. Det inkluderer 19-tommers aluminiumsfælge, AMG-tilpassede bremse- og udstødningssystemer, elektrisk foldbare spejle, bi-xenonlygter, parkeringssencorer, masser af AMG skiltning og navigation sammen med indvendig LED-belysning i alverdens farver og opvarmede sportssæder.

Lige nu er Porsche Macan det oplagte køb i denne særlige kategori af biler – hvor også Audi Q3 RS maser sig ind. Men Porschen har den smule ekstra eksklusivitet, blandt andet fordi den ikke kan mistolkes som en ombygget Mercedes A-klasse, selv om de to biler er temmelig langt fra hinanden. Men til gengæld sparer du så også omkring 250.000 kr. på at købe Mercedesen, der har nogenlunde samme specifikationer. Og netop derfor er den klart værd at overveje, hvis man synes, at en Porsche baby-Cayenne er lige ret kompakt nok til prisen.