Mercedes-Benz Sprinter fejrer 30 års jubilæum 

Når den gængse person tænker “varevogn” eller “varebil” er der god sandsynlighed, at billedet i deres hoved er en Mercedes-Benz Sprinter. Igennem flere årtier har flere forskellige udgaver af bilen været et hverdagssyn på ikke bare de danske veje, men i hele verdenen. Det fejrer vi med et tilbageblik på Sprinterens historie.

I 1995 præsenterede Mercedes-Benz deres revolutionerende varebil, Sprinter. Det tog ikke længe, før modellen blev anerkendt som “Van of the Year” og satte helt nye standarder for varebilssegmentet. Sprinter blev hurtigt en favorit blandt erhvervsdrivende, og populariteten var så stor, at ventetiderne for levering blev usædvanligt lange i Danmark.

En ikonisk model med global succes

“Med Sprinteren har vi haft en ikonisk varebil i vores portefølje i nu 30 år. Globalt set forventer vi at nå milepælen om fem millioner solgte eksemplarer inden årets udgang. I Danmark har bilen altid været en stor succes, og der er totalt set solgt flere end 57.100 stk. herhjemme,” fortæller Benedikt Conzelmann, Head of Sales, Marketing & Network Operations hos Mercedes-Benz Vans Danmark.

Sprinterens succes har været bemærkelsesværdig i Danmark, hvor den gennem tre årtier har domineret markedet. I 2024 udgjorde modellen hele 32 % af segmentets salg, hvilket viser dens fortsatte relevans.

Udviklingen gennem tre årtier

1995: En ny standard for varebiler

Ved sin debut i 1995 satte Sprinter nye standarder for varebiler. Den blev hurtigt kendt for sin komfort, sikkerhed og kraftfulde motorer. Bilen blev blandt andet rost af danske medier for sin personbilslignende komfort og overlegne køreegenskaber. Sikkerhed var også i fokus med skivebremser på alle fire hjul, ABS-system og trepunktsseler som standard.

2006: Teknologi og sårbarhed i fokus

Den anden generation af Sprinter blev lanceret i 2006 med en lang række forbedringer. Flere akselafstande, længder og taghøjder gav erhvervskunder endnu mere fleksibilitet. Samtidig blev ESP-systemer (Electronic Stability Program) en del af standardudstyret, hvilket øgede sikkerheden betydeligt.

2018/2019: Digitalisering og eSprinter

Med introduktionen af tredje generation i 2018 blev Sprinter digitaliseret med MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Systemet gør det muligt for virksomheder at følge bilens placering og tilstand i realtid. Samtidig blev Sprinteren mere sikker med avancerede assistentsystemer som DISTRONIC Active Distance Assist. Det var også her, at eSprinter, den elektriske variant, så dagens lys.

2024: Den mest avancerede Sprinter nogensinde

Den seneste opdatering har gjort Sprinter mere alsidig end nogensinde. Den nyeste eSprinter kan nu køre op til 440 km på en opladning (WLTP), hvilket gør den til et realistisk valg for mange erhvervsdrivende. Samtidig har MBUX-systemet fået en opgradering og understøtter nu dansk tale, hvilket gør betjeningen endnu lettere.

Det er altså en af de helt store, der kan fejre sit jubilæum, og en bil, der bliver ved med at holde sig relevant med nye versioner. Stort tillykke til Sprinteren med jubilæet og den kommende salgsmilepæl.