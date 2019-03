Mere M-power til X-familien

now playing

BMW M udvider med X3 M og X4 M, som formentligt skulle være rigeligt til de fleste. Og hvis det alligevel ikke er det, så kommer begge modeller kommer også i Competition-udgaver, der er ekstra kraftfulde.

BMW har en lang og stolt tradition med deres M-modeller. Det gælder også i de større vogne, og derfor lancerer tyskerne nu den mest kraftfulde, sekscylindrede benzinmotor nogensinde i en BMW M model, som giver helt ekstraordinære kræfter. Den nyudviklede og omdrejningsvillige 3,0-liters motor med M TwinPower Turbo yder 480 hk og et drejningsmoment på 600 Nm. Versionen med bi-turbo, udviklet specielt til BMW X3 M Competition og BMW X4 M Competition, yder hele 510 hk og et drejningsmoment på 600 Nm.

For at sikre, at kræfterne i de nye high-performance motorer kanaliseres til underlaget samarbejder de med en ottetrins automatgearkasse i kombination med det nye M xDrive firehjulstræksystem – som havde sin debut i den nye BMW M5.

BMW X3 M og BMW X4 M har som udgangspunkt baghjulstræk, men indstilles nemt til firehjulstræk. Mekanikken fordeler motorkraften optimalt mellem de fire hjul for at opnå maksimal trækkraft og retningsstabilitet. BMW X3 M og BMW X4 M går begge fra 0-100 km/t på 4,2 sekunder, mens Competition-udgaverne med permanent firehjulstræk klarer spurten på 4,1 sekunder.



M-design både ude og inde

Standardudstyrslisten på de fire nye modeller er omfattende, og indeholder blandt andet sportssæder, læderindtræk, M specifik instrumentering, LED-lygter, HiFi-højttalersystem og ConnectedDrive-navigationspakke.

Specifikt for Competition-udgaverne er blandt andet 21 tommer M letmetalfælge og M sportsudstødning.

Alle fire modeller lanceres i juli måned og har dermed premiere i segmenterne Sports Activity Vehicle (SAV) og Sports Activity Coupe (SAC).