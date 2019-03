Minitest: Prius plug-in er et fint pendler-valg

Toyota Prius som plugin-hybrid leverer varen – hvis du kan leve med designet og nogle spøjse, japanske løsninger

I 2018 satte Toyota en flot rekord med 9.000 solgte hybridbiler i Danmark – det svarer til at de solgte 75 pct. af alle de hybrider, som blev solgt sidste år. Især Yaris var populær blandt danskerne. Hele succesen med hybridbiler startede dog med Toyota Prius, der fik et verdensomspændende gemmenbrud i hele verden i 2003 (hvor den blandt andet blev et hit blandt Hollywoodstjerne som Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Tom Hanks og mange flere), og den kom i 2018 i en helt ny udgave i Danmark.

Her var linjerne moderniseret til et mere futuristisk udseende i stil med Toyota Mirai, som nogle elsker, og andre ikke er helt så pjattede med. Men Prius er også Toyotas eneste plug-in hybrid, og det giver den blandt andet fordelen, at den kan køre på ren el i hvad Toyota siger er 50 km. Vi fik dog kun omkring knap 40 ud af bilen på ren el.

Heldigvis er der lavet meget om fra den udgåede til den nye model, og med plugin-motoren er det langt lettere at køre på ren el, og dermed bliver bilen et fantastisk alternativ, hvis man bare skal køre kortere ture.

Meget nyt

Bilen har ikke kun fået ny front og bag men også et helt nyt interiør. Om man kan lide det er i den grad en smagssag. Personligt virker det svært at se fordelen i en gearskifter, der med sit gennemsigtige plasticlook ligner en halv duploklods, som er gået forkert. Det hele virker som noget gammeldags, der gerne vil se futuristisk ud. Desuden er det en smule ærgerligt, at infotainmentskærmen ikke er udstyret med helt almindelige knapper, men at alt skal foregår med touch-funktion. Det bliver træls i længden og virker faktisk gammeldags. Det er også lettere irriterende, at batteripakken fylder så meget, at pladsen i bagagerummet er begrænset til blot 359 l. Det er ikke meget i en så stor bil. Endelig har Toyota af en eller anden grund valgt, at der kun skal være to pladser på bagsædet. Til gengæld har passagererne på bagsædet god benplads.

Nå det er sagt er det en fornøjelse at køre i Prius. Bilens “kørepilot” udfordrer dig også til at køre pænt, og du kan følge dine sidste ture og se, hvor økonomisk, du har kørt.

Prius plug-in er ikke lavet til at køre hurtigt, og hvis du smider speederen i bund vil du ofte opleve, at CVT-gearet larmer mere, end hvad godt er. Men med tiden lærer man at dosere, hvordan man bedst muligt får den mest optimale accelleration, og det giver en langt mere behagelig køreoplevelse.

“Gratis” kørsel

Toyota indgik sidst på året et samarbejde med Clever om, at alle nyindregistrerede Prius plug-in skulle leveres med fri strøm de første to år. Det er et rigtig fint argument for at købe den. Desuden kan man oplade el-delen under kørslen – det bruger dog ekstra brændstof og giver derfor ikke meget mening, men har man kørt bilen flad for el, er det en fin fornemmelse, at man kan lade bilen op på motorvejen, og overgå til ren elkørsel, når man når byen. Ellers tager det ca. to timer at lade eldelen op. Og på den måde har man altså mulighed for at få brændstoffet på bilen til at række rigtig lang tid, hvis man ikke kører lange ture i hverdagen.

El-hybriden Prius koster fra 329.990 kr., og i vores udgave, som koster 20.000 kr. mere, er det inkl. masser af udstyr som digitalt instrumentbord, 8 tommer skærm, solcelletag (der kan oplade elmotoren), adaptiv fartpilot masser af LED og meget andet.

Faktabox

Toyota Prius Plug-in 1.8 VVT-i Solar

Motor: 1,8 benzin-hybrid 4. cyl.

Ydelse: 122 hk

Max. moment: 122 Nm v. 2600 o/min.

Gearkasse: CVT-gear med indlagte trin

Forbrug: 83,3 km/l (WLTP) ved blandet kørsel

CO2-udledning: 28 g/km

Tophastighed: 162 km/t

Acc. 0-100 km/t.: 11,1 sek.

Køreklar vægt: 1.615 Kg.

Længde/bredde/højde: 464/176/147 cm

Pris: Toyota Prius fås fra 299.990 kr.

Ugens testbil koster 349.990 kr. (2019-model fra

319.990 kr.)