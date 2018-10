Nu får Volvo V60 også de dyre gummistøvler på

Den robuste Cross Country er seneste bidrag til Volvo’s modelprogram med helt nye biler, der udtrykker den forandringsproces, virksomheden har gennemgået de seneste år.

I 2016 var en Volvo V60 Cross Country lidt overraskende blandt de absolut bedste biler denne skribent kørte i hele året. Dengang var mit største problem med bilen, at bagsædepladsen var alt for begrænset. Det sker der formentligt noget med nu, for nu er der en ny V60 Cross Country (herefter CC) på vej. Den er naturligvis baseret på sin søskendemodel, V60, der blev introduceret tidligere i år, og som Bilsektionen er stor fan af. Udover at være i besiddelse af de traditionelle stationcaregenskaber kommer den nye CC fra Volvo også til at kunne begå sig uden for den landevej, hvor man ellers kunne forestille sig, at den hører hjemme.

Håkan Samuelsson, direktør og koncernchef i Volvo Cars siger om bilen:

»Vi skabte Cross Country segmentet for over 20 år siden, og med denne bil forstærker vi vores lange tradition for sikre, velkørende og alsidige familiebiler.«

Ligger sig midt imellem

Cross Country-chassiset får en frihøjde, der er op til 60 mm større end på den almindelige V60, og det giver bilen bedre off-road egenskaber sammen med en ændret affjedring. Dermed lægger den sig lige midt imellem V60 og XC60. Firehjulstræk bliver standard, og det gør Hill Descent Control og en særlig Off-Road køreindstilling.

Som kammeraterne i 60- og 90-serierne er den nye V60 Cross Country bygget på Volvo’s prisvindende Scalable Product Architecture platform, og den får samme sikkerhedsteknologi og infotainment-system.

»V60 Cross Country er på alle måder lige så raffineret som de andre 60- og 90-serie biler bygget på vores SPA platform,” siger Henrik Green, chef for Volvo Cars’ afdeling for forskning og udvikling. ”Den er mere alsidig og hører til både i by og på land i kraft af den højere siddestilling, større frihøjde og dynamiske firehjulstræk«.

Den nye V60 Cross Country kan fås med T5 AWD benzinmotor og D4 AWD dieselmotor. Mild hybrid og plug-in hybrid varianter følger på et senere tidspunkt.

Vi glæder os i hvert fald til at prøve den.