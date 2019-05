Ny A4 strammer op

Der er flere gode nyheder til kommende Audi A4-ejere, som bl.a. kan se frem til en faceliftet bil, der kan forudse rødt lys og kommer som en brølstærk V6-diesel

A4 er stadig kernebilen hos Audi, og nu er det efterhånden fire år siden, at der er sket noget med det. Derfor har Audi strammet designet op, så det nu passer bedre ind i mærkets nye designsprog med markante lygter og en let ændret grill.

Bilen har fået mere sportslige designdetaljer og fremstår derfor mere dynamisk og eksklusiv. Forlygter i LED-teknologi er nu standardudstyr på Audi A4, og topforlygterne omfatter Matrix-LED-teknologi med fuldautomatisk fjernlys.

Kabinen i Audi A4 har fået et nyt 10,1” touch-display, kaldes MMI, som er let drejet mod føreren. Det store touch-display overtager funktionerne fra den hidtidige dreje-/trykknap på midterkonsollen med et rent og enkelt setup, og det skulle sikre en oplevelse, som man kender fra sin smartphone.

Også instrumentbrættet er digitalt og kan vælges i to delvis analoge førerinformationssystemer. Blandt andet det komplet digitale Audi virtual cockpit plus. Føreren betjener det 12,3” store display med full-HD-opløsning via multifunktionsrattet og kan vælge mellem tre forskellige visninger.

Opkoblet til lyskryds

Navigationen i Audi A4 er blevet mere omfattende og indeholder en lang række onlinetjenester, herunder også Car-to-X-tjenester, som gør brug af den kollektive intelligens fra Audi-flåden.

Ud over onlinevejskilte- og fareinformationer samt tjenesten On Street Parking kommer lyskrydsinformationerne til som noget nyt: Via en server får bilen informationer fra lyskrydsenes centralcomputer, så føreren har mulighed for at tilpasse hastigheden til den grønne bølge forude, og bilen kommer så med en personlig hastighedsanbefaling samt den resterende tid til næste grønne bølge, hvis føreren allerede venter ved et rødt lys.

Rå dieselkraft i ny S4

Ved lanceringen i Europa tilbyder Audi seks forskellige turbomotorer til A4-modelrækken. Ydelsen ligger mellem 150 hk og 347 hk – fra Audi A4 35 TFSI til Audi S4 TDI.

Alle A4-modeller er som standard udstyret med en automatisk gearkasse, bortset fra den mindste TFSI-model (35 TFSI med 150 hk) og den populære TDI-model (40 TDI med 190 hk), der også udbydes med manuelt gear.

Man kan vælge mellem 7-trins S tronic eller 8-trins tiptronic og bilerne kommer desuden med enten forhjulstræk eller quattro-firehjulstræk.

De to S-modeller i A4-familien – Audi S4 TDI og S4 TDI Avant – har på de europæiske markeder nu en V6-dieselmotor som kraftværk. 3.0 TDI-motoren kombinerer trækkraft og en lang rækkevidde og der er 347 hk og et maksimalt drejningsmoment på 700 Nm til rådighed. S4 TDI Limousine accelererer fra 0-100 km/t på 4,8 sek. og videre op til den elektronisk begrænsede tophastighed på 250 km/t.

Audi A4-modellerne og S4-modellerne med TDI-motor lanceres i efteråret 2019. Der er endnu ikke danske priser.