Ny elektrisk stjerne – Mercedes-Benz lancerer GLC med EQ-teknologi

I generationer har GLC været blandt de mest populære Mercedes-Benz-modeller på verdensplan. Nu genopstår den i en ny form: Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, som forventes at komme på det danske marked i første halvår af 2026.

Denne model er udviklet som “electric first” med særlig vægt på høj ydeevne, lang rækkevidde, hurtig opladning og praktiske funktioner – samtidig med at den er vokset i størrelse og robusthed i forhold til sine forgængere.

Nyt design og markant identitet

Den ikoniske front er blevet fornyet med en oplyst panelgrill, der giver bilen et karakteristisk og moderne udtryk. Skarpe skulderlinjer, markante hjulkasser og et mere dynamisk karrosseri signalerer både styrke og køreglæde.

Kabinen som digitalt centrum

Indvendigt byder den nye GLC på MBUX Hyperscreen – en skærmløsning på ca. 40″, der integrerer infotainment og førerinformation på visionær vis. Ambient belysning supplerer kabinens design, og panoramataget med “starry SKY CONTROL” kan med ét tryk skifte mellem transparent og tonet.

Foto: Mercedes Benz AG

Kunstig intelligens og over-the-air opdateringer

GLC benytter Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), der med kunstig intelligens optimerer kørsel, komfort og opladning. Systemet er cloud-baseret, hvilket betyder, at bilen løbende kan opdateres med ny funktionalitet og forbedringer.

Teknisk råstyrke – rækkevidde og opladning

Den elektriske GLC er udstyret med et 800-volt system, som kan levere op til 303 km rækkevidde på blot 10 minutters opladning ved hurtigladere. Topmodellen yder 360 kW (cirka 490 hk) og har en rækkevidde på op til 713 km (WLTP). Samtidig kan bilen trække op mod 2,4 ton, hvilket gør den attraktiv for både familier og erhverv.

Et stærkt bud på fremtidens SUV

Mercedes-Benz GLC with EQ Technology kombinerer ikonisk design, banebrydende teknologi og praktisk anvendelighed. Den forventes at blive en vigtig spiller i det elektriske SUV-segment i Danmark.