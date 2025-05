Ny FDM-test skal hjælpe elbilkøbere med at undgå dyre fejl 

Det er ikke længere kun spritnye elbiler, der frister danskerne. Stadigt flere vælger at købe en brugt elbil, og med god grund: Priserne er lavere, udbuddet vokser, og elteknologien er blevet mere moden. Men med udviklingen følger også nye bekymringer. Kan batteriet holde? Er teknologien forældet? Og skjuler bilen dyre fejl?

FDM (Forenede Danske Motorejere) vil nu gøre det mere trygt at købe brugt elbil med en ny og grundig test målrettet netop disse biler.

135 tjekpunkter, fra assistentsystemer til batteristatus

Den nye brugtbiltest for elbiler er den mest omfattende på markedet. Med hele 135 tjekpunkter gennemgår FDM bilen fra kofanger til ladestik. Blandt andet kontrolleres bilens avancerede assistentsystemer som vognbaneassistent og blindvinkelalarm – funktioner, der i dag er standard i mange elbiler, men som kan være kostbare at reparere.

Også bilens opladningsfunktion testes grundigt. Her tjekkes blandt andet, om bilen kan lade korrekt med en 11 kW AC-lader, hvor mange faser den understøtter, og om nødladeren opfylder Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger.

Flash-test giver indblik i batteriets sundhed

En af de største bekymringer ved brugte elbiler er højvoltsbatteriet – bilens dyreste komponent. Derfor kan man som tillæg til den almindelige test vælge en såkaldt flash-test. Denne test læser bilens systemer og giver et aktuelt billede af batteriets tilstand. Samtidig afslører den eventuelle fejl, som er lagret i batteripakken eller i bilens 12-voltsbatteri.

Det er dog ikke alle biler, hvor flash-testen er nødvendig. I nogle tilfælde kan batteriet allerede være blevet testet for nylig, og så er det ikke nødvendigt at gentage proceduren.

Erfaringer viser: Brugte biler skjuler ofte fejl

At få en brugt bil grundigt tjekket er ikke blot en god idé – det kan spare dig for mange penge. En tidligere undersøgelse fra FDM viste, at der i gennemsnit var fejl for 4.500 kroner på brugte biler, der blev testet. Og mens nyere biler generelt har færre fejl, er de til gengæld dyrere at reparere.

”Ligesom man ikke køber et hus uden at få lavet en tilstandsrapport, er det FDMs anbefaling, at man altid får en uvildig til at gennemgå den bil, man har kik på,” forklarer Lone Otto, områdechef i FDMs tekniske rådgivning. ”Det er nemlig langtfra alle biler, der er i lige så god stand, som de giver sig ud for.”

Tryghed i et voksende marked

Markedet for brugte elbiler vokser kraftigt og vil fortsætte med det i de kommende år. Ifølge FDM skifter op mod 450.000 biler ejer hvert år i Danmark, og en stigende andel af dem er eldrevne. Derfor er det afgørende, at køberne har adgang til værktøjer, der sikrer dem mod ubehagelige overraskelser.

Med den nye brugtbiltest håber FDM at skabe mere gennemsigtighed og ro i maven hos bilkøberne.

Gode råd, før du køber brugt elbil

Få bilen testet af en uvildig instans

Spørg ind til batteriets historik

Tjek at batterirækkevidden passer til dine behov

Vær opmærksom på software og assistentsystemer og om de fungerer som de skal

Kilde: FDM