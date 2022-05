Ny Ford Mustang GT California Special kommer til Danmark for første gang

Efter en lang periode med kulde, gråvejr og nedlukninger, der føles uendelig lange, er det let af drømme sig væk til lunere himmelstrøg. Nu behøver du ikke længere nøjes med at drømme. Med den nye Ford Mustang GT California Special bliver ’California dreaming’ til virkelighed for Fords danske og europæiske kunder.

Vi kan ikke love, at solen altid vil skinne på dig, når du kører i den lækre Ford Mustang

– California Special er en kæmpe del af Mustangs historie i USA, og den er essensen af alt det, som Mustang står for. Køreglæde og følelsen af frihed. Disse følelser vækker lige så stor genklang og begejstring hos bilentusiasterne i Europa, så nu er det på tide, at kunderne her også får mulighed for at opleve den unikke California Special, siger Mathias Tonn, Mustang chief programme engineer, Ford Europa.

Som videoen her så tydeligt viser, er ’California dreaming’ en følelse, der kan dyrkes uanset om du er til cruising langs kysten på den anden side af Atlanten eller blot på en lidt mindre solbeskinnet landevej i Danmark.

Ny fortolkning af et klassisk design



Da den ikoniske Ford Mustang kom på gaden for første gang i 1964, skabte mange lokale forhandlere efterfølgende personlige fortolkninger af bilens design. En af disse fortolkninger resulterede i specialmodellen California Special. Få år senere valgte Ford netop at anerkende dette design ved at sætte et begrænset antal California Special-biler i produktion.

Den nye fortolkning, der for første gang nu tilbydes i Europa, tager også afsæt i originalen fra 1964, men med en ny special edition fortolkning af det velkendte og klassiske design. Nogle elementer går dog igen, som for eksempel designet og farvevalget af bilens frontgrill samt GT/CS-emblemet.

Mustang GT California Special er tilgængelig som cabriolet med sort foldetag, der i løbet af otte sekunder forvandler bilen til en cabriolet. Det er muligt at vælge bilen i hele ni forskellige farver – fx den karakteristiske cyber orange.

Inde i bilen er det også tydeligt, at der her er tale om en opdatering af modellen. Bilens lædersæder kan opvarmes på de koldere dage, mens der også er mulighed for nedkøling af sæderne på en varm sommerdag. Udover at være beklædt med læder, er både sæder og indersiden på dørene også beklædt med gråt Miko-ruskind og røde syninger. Bilens 19” alufælge skaber en tråd rød til resten af bilens eksklusive design.

Med Fords SYNC 3 har føreren adgang til et væld af funktioner, som navigation, audio-indstillinger, klimafunktioner osv. Førerens smartphone kan let kobles til den 8” touchskærm* for at vise de kendte ikoner og funktioner fra telefonen, der nu kan tilgås fra bilens skærm.

Standard førerassistanceteknologier, herunder Adaptiv Fartpilot med Pre-Collision Assist og Lane Keeping System**, assisterer føreren under kørslen.

Køreoplevelsen lever op til Mustang navnet

Mustang GT California Specials 5,0 liters Ford V8-motor leverer 450 hk og et drejningsmoment på 529 Nm***, hvilket ikke kun giver en ekstra fed køreoplevelse, men også en oplevelse, der matcher en specialudgave af den verdenskendte Mustang. Kombineret med Fords sekstrins manuelt gear kan bilen nemt og gnidningsfrit skifte gear, mens den formår at accelerere fra 0-100 km/t på 4,8 sekunder. Med Fords avancerede 10-trins automatgear accelererer den fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

Med fire forskellige køretilstande, Normal, Sport, Track og Snow/Wet, kan føreren sikre den rette køreoplevelse uanset underlaget, og uanset om man begiver sig ud på E45 en våd forårsdag eller på sommercruise på Route 66. Bilens faste vejgreb og præcise kørsel gennem kurver, sikres af diffentialespærret og det unikke MagneRide affjedringssystem****.

Med den europæiske debut udvider den nye model Mustang-familien, der i forvejen rummer de elektriske Mustang Mach-E og Mach-E GT, samt Mustang GT og Mach 1.

Mustang GT California Special lanceres i Danmark i sensommeren 2022. De danske priser offentliggøres tættere på lancering.

* Systemet er kompatibelt med Apple CarPlay og Android Auto. Forbindelsen leveres via et standard FordPass Connect-modem.

** Disse førerassistancesystemer skal ses som et supplement, men må ikke erstattes førerens egen opmærksomhed og dømmekraft under kørslen.

***Ford Mustang GT California Special, 10 trins automatisk homologeret CO2-emission, 256-265 g/km WLTP og homologeret brændstofseffektivitet 11,8-12,1 l/100 km WLTP.

**** MagneRide er et varemærke, der tilhører BWl Group.

Fotos og mere information findes på Ford Danmarks pressecenter: http://www.mynewsdesk.com/dk/pressroom/ford-motor-company