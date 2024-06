Ny milepæl: Hver anden nye bil i maj var en elbil

Det danske elbilsalg nåede en ny milepæl i maj 2024, hvor halvdelen af de nye biler var elbiler. Elbilsalget oplever i øjeblikket markant vækst.

Maj måned 2024 markerede en historisk begivenhed i Danmark, da 50 procent af de nyregistrerede biler var elbiler. Med 14.572 nyregistrerede biler, hvilket er en stigning på 4 procent sammenlignet med maj 2023, fortsætter den positive udvikling på bilmarkedet.

Stabil vækst i bilsalget

“Vi kan se, at danskerne lige nu har stor appetit på nye biler, for der var igen i maj måned fart på bilsalget. Det er positivt, at 2024 kan holde trit med 2023, og vi spår, at 2024 bliver et godt bilår,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører. Denne vækst viser, at bilsalget år til dato er på samme niveau som sidste år, hvilket indikerer en stabil efterspørgsel på markedet.

Markant stigning i elbilsalget

I maj steg antallet af nye elbiler med 63 procent sammenlignet med maj sidste år, med 7.241 nyregistrerede elbiler. Dette udgør 50 procent af de nyregistrerede biler og repræsenterer en stigning i elbilandelen på 17,9 procentpoint fra maj 2023. Denne vækst er et væsentligt skridt mod en grønnere bilpark i Danmark.

“Elbilerne fylder markant mere i bilsalget, og den grønne omstilling af bilparken er i fuld gang. Samtidig må det ikke blive en sovepude – for omstillingen til elbiler kræver de rigtige politiske forudsætninger. Blandt andet er det helt afgørende for elbilernes indtog, at afgifterne holdes i ro,” udtaler Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Top 10 modeller i maj 2024

Mærke Model Antal Volkswagen ID.4 702 Tesla Model Y 576 Volvo EX30 559 Audi Q4 e-tron 542 Tesla Model 3 487 Audi Q2 307 Volkswagen ID.3 296 Mercedes-Benz EQA 283 Audi A4 278 Toyota bZ4X 266

