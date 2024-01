Ny rekord: Den hurtigste elektriske bil fra Porsche

now playing

På verdens mest berygtede racerbane var stemningen intens, da en tidlig version af den nye Taycan satte en ny banerekord blandt elektrificerede biler fra Porsche.

Rekordbrydende præstation

I en imponerende tid på syv minutter, syv sekunder og 55 hundrededele har den kommende Porsche Taycan sat en ny rekord blandt fuldt elektriske biler fra Zuffenhausen. Denne rekordrunde, udført i 2023 af Porsche-udviklingskører Lars Kern i en forserieudgave af Taycan, slår den hidtidige rekord sat af Taycan Turbo S i 2022 med hele 26 sekunder.

En halv evighed i motorsportens verden

“26 sekunder er jo en halv evighed, når det gælder motorsport. Lars Kerns sensationelle omgangstid på 7:07,55 minutter placerer Taycan i samme liga som elektriske hyperbiler,” udtaler Kevin Giek, chef for Taycan-modellinjen hos Porsche.

Sikkerheden var i top på den legendariske bane

Racerbanen, der snor sig gennem de tyske Eifelbjerge, var eksklusivt til rådighed for Lars Kern, der imponerede ved at sætte flere tider inden for ét sekund fra hinanden. Sikkerheden var i fokus, da bilen var udstyret med eftermonteret sikkerhedsbur og dybere skålsæder af hensyn til udviklingskørens sikkerhed.

Videooptagelse på Vej

For dem, der ønsker at opleve denne bemærkelsesværdige rekord, vil en detaljeret videooptagelse af hele omgangen blive offentliggjort midt i marts.

Porsche fortsætter med at udfordre grænserne for, hvad elektriske køretøjer kan præstere, og Taycans rekord på Nürburgring Nordschleife er et bevis på deres dedikation til innovation og topydelse.