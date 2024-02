Toyota tager førertrøjen i Danmark: Mest populære bilmærke i Januar

now playing

now playing

now playing

now viewing

Dominans på det danske marked



I januars kølige vinterdage har Toyota opvarmet det danske bilmarked ved at blive det mest populære bilmærke. Dette er bekræftet af de nyeste tal fra bilstatistik.dk, hvor Toyota har sikret sig en markedsandel på imponerende over 14 procent af de i alt 8.848 nyregistrerede personbiler.

Global succes spejler sig lokalt

Kun dage efter at have kronet sig selv som verdens førende bilproducent i 2023, fortsætter Toyota med at dominere salgslisterne, denne gang på dansk jord. Med 1.276 nyregistrerede køretøjer i årets første måned har Toyota distanceret sig markant fra konkurrenterne og cementeret sin position på toppen.

Vækst i elbilernes popularitet

Interessen for elbiler fortsætter med at vokse blandt de danske bilkøbere, hvor lidt over hver tredje nyregistreret personbil i januar var en elbil. Dette er en bemærkelsesværdig stigning i markedsandelen fra 21 til 35 procent sammenlignet med tidligere år. Dog er det stadig benzinbilerne, der dominerer markedet med næsten 60 procent af de nyregistrerede biler i januar.

Toyota modeller blandt toppen

Tesla Model Y var den mest populære enkeltstående model med 475 nyregistreringer, men Toyota markerede sig kraftigt med fire modeller blandt de tolv mest populære. Aygo X var den førende Toyota-model, der landede på en flot tredjeplads med 388 nyregistreringer. Efterfulgt af Yaris Cross, Yaris og den fuldelektriske bZ4X som også gjorde et stærkt indtryk på salgslisterne i januar.

Global salgssucces og lokal popularitet

Denne triumf for Toyota i Danmark følger efter offentliggørelsen af deres globale salgstal for 2023, hvor de rapporterede om salg af 11,2 millioner biler på verdensplan – en stigning på over syv procent fra året før. I Danmark alene blev der i 2023 nyregistreret 13.799 biler fra Toyota, med Aygo X som den mest populære model.

Fremtidsudsigter for Toyota i Danmark

Toyotas succes i Danmark afspejler en bredere tendens i bilindustrien, hvor bæredygtighed, innovation og pålidelighed fortsat er nøgleordene for forbrugervalg. Med et stærkt lineup af både traditionelle og elektriske køretøjer er Toyota godt positioneret til at møde den danske befolknings mobilitetsbehov.

Som vi bevæger os ind i 2024, vil det være spændende at se, hvordan Toyota fortsætter med at forme og innovere det danske bilmarked, og om de kan fastholde deres position som det foretrukne mærke blandt danske bilkøbere.