Ny version af Mercedes-AMG GT: til både vej og bane

På årets udgave af Goodwood Festival of Speed præsenterede Mercedes-AMG et helt nyt medlem af AMG GT-familien. Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ er specielt udviklet til dem, der vil have en bil, som gør det lige så godt ved banekørsel som på landevejen. Lavet til de, der vil have ultimativ, direkte respons i de allerhurtigste kurver – omgang efter omgang.

At udvikle en bil til banekørsel handler ikke alene om præstationer og muskler. Det handler lige så meget om dynamik og at kunne håndtere kræfterne rigtigt.

Den nye Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ er lavet til dem, der ønsker at kunne bruge deres bil til rigtig banekørsel, og så køre den hjem på landevej bagefter. Ligesom de øvrige AMG GT-modeller fås den også i en 2+2-sæders udgave.

Bilens V8 yder 612 hk og 850 Nm. Den klarer 0-200 på kun 10,9 sekunder med en topfart på 317 km/t. AMG ACTIVE RIDE CONTROL-affjedring med aktive krængningsstabilisatorer er standard ligesom styrende bagaksel, fuldt variabelt firehjulstræk og aktiv aerodynamik.

Ekstrem køling og ny aerodynamik

For at holde temperaturerne på håndterbare niveauer ved banekørsel har bilen kraftigt forstærket køling med to ekstra kølere placeret i begge de forreste hjulkasser. Både de forreste og bagerste differentialer, ligesom fordelingsgearkassen, har egen køling med eldrevne vandpumper. Undersiden af bilen er redesignet til at føre mere luft til bremserne.

Fronten har fået nyt design med blandt andet AIRPANEL aktiv luftkontrol, der bidrager til at mindske luftmodstanden med op til 30 procent. Luftfordelingen under bilen minder om den på den ekstreme Mercedes-AMG ONE og øger, sammen med blandt andet hækvingen, downforce på bagakslen med ca 15 kg.

Smedede 21” letmetalfælge er standard ligesom keramiske bremser. Forrest sidder 420 mm bremser skiver med seks-stemplede bremsekalibrer – de største bremser, der findes i Mercedes-AMG’s sortiment.

Den nye Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ kan bestilles til efteråret.