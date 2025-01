Oplev BMW i5 eDrive40 M-Sport – Årets Bil 2024 med elegance og kraft

now playing

Velkommen til fremtiden med BMW i5 eDrive40 M-Sport, en elbil, der forener innovativ teknologi, luksus og sportslighed på en helt ny måde. Denne model fra BMW sætter nye standarder for, hvad en moderne elbil kan tilbyde – både i præstation og design. Ikke nok med det, blev BMW i5 også kåret til Årets Bil 2024, hvilket understreger dens position som en af de mest eftertragtede elbiler på markedet.

Prisvindende Design og M-Performance

Med sin fulde M-Performance eksteriørpakke, inklusive eksklusive carbon-detaljer, fremstår BMW i5 eDrive40 M-Sport som en bil, der både imponerer visuelt og funktionelt. De dynamiske linjer og farven i Rød metal giver bilen et elegant og moderne udtryk, mens det aerodynamiske design sikrer optimale køreegenskaber. Kåringen som Årets Bil 2024 er en hyldest til bilens unikke kombination af æstetik og innovation.

Imponerende Præstationer

Med en ydelse på 340 hk og et moment på 400 Nm leverer BMW i5 eDrive40 M-Sport imponerende præstationer. Accelerationen fra 0-100 km/t på blot 6,0 sekunder og en topfart på 193 km/t giver en køreglæde, der er svær at matche. Og med en trækvægt på 1.500 kg er bilen både praktisk og kraftfuld – perfekt til alt fra hverdagsbrug til eventyr med trailer.

Lang Rækkevidde og Lavt Forbrug

Med et batteri på 81,2 kWh og en rækkevidde på op til 572 km (WLTP) leverer BMW i5 eDrive40 M-Sport frihed og fleksibilitet. Energiforbruget på blot 162 Wh/km gør bilen til en af de mest effektive i sin klasse. Og som en ekstra bonus er den økonomisk fordelagtig med en årlig periodisk afgift på kun 840 kr.

Luksus og Komfort i Topklasse

BMW i5 eDrive40 M-Sport er ikke kun skabt til at imponere med sine præstationer – den tilbyder også en luksuriøs og komfortabel køreoplevelse. Fra det sportslige interiør til de avancerede teknologiske løsninger er alt designet med fokus på at give føreren den bedst mulige oplevelse.

BMW i5 eDrive40 M-Sport er ikke kun skabt til at imponere med sine præstationer – den tilbyder også en luksuriøs og komfortabel køreoplevelse. Fra det sportslige interiør til de avancerede teknologiske løsninger er alt designet med fokus på at give føreren den bedst mulige oplevelse.