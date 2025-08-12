Porsche 911 Turbo S: Den nye målestok for sportsvogne

Porsche lancerer nu en ny udgave af deres ikoniske 911 Turbo S — en bil, der sigter mod at kombinere ekstrem ydelse, luksus og daglig anvendelighed. Denne model placerer sig som “ultimativ allrounder” i sportsvognsrækken og markerer et teknologisk spring for mærket.

Fokus på ydelse og hybridteknologi

Det mest opsigtsvækkende ved den nye 911 Turbo S er dens drivlinje: Porsche har udstyret den med et 400 V T-Hybrid-system og to elektrisk assisterede turboladere (e-Turbo), som sammen løfter ydelsen til 711 hestekræfter.

Bilen leverer et maksimalt drejningsmoment på 800 Nm, som opretholdes i et bredt omdrejningsområde fra 2.300 til 6.000 rpm. Den fulde effekt er tilgængelig i spektret 6.500–7.000 rpm.

Resultatet: 0–100 km/t klares på blot 2,5 sekunder, mens 0–200 km/t opnås på 8,4 sekunder — målt ved officielle tal fra Porsche. Den deklarerede topfart er 322 km/t.

Selv med hybridkomponenterne tilføjet vejer den nye model kun omkring 85 kilo mere end forgængeren.

Banekapacitet: Hurtigere end nogensinde

Porsche tester seriøst deres udvikling. I en kamufleret testversion fik den nye 911 Turbo S en omgang på Nürburgring på 7:03,92, hvilket gør den markant hurtigere end sin forgænger på denne legendariske bane.

Ifølge testteamet mærkes den ekstra vægt ikke. Bilen fremstår mere adræt, med bedre greb og øget præcision gennem sving og retningsskift.

Aerodynamik, bremser og undervogn

For at kontrollere kræfterne har Porsche optimeret bilens aerodynamik og mekanik:

Aktiv aerodynamik : Justerbare lodrette lameller foran, aktiv frontdiffuser, variabel frontspoiler og en intelligent bagvinge arbejder i samspil for øget downforce og køling.

: Justerbare lodrette lameller foran, aktiv frontdiffuser, variabel frontspoiler og en intelligent bagvinge arbejder i samspil for øget downforce og køling. Bremser : Standard er kulfiberkeramiske skiver – 420 mm foran og 410 mm bagpå – med nye klodser, hvilket forbedrer både bremsekraft og respons.

: Standard er kulfiberkeramiske skiver – 420 mm foran og 410 mm bagpå – med nye klodser, hvilket forbedrer både bremsekraft og respons. Undervogn: Den elektrohydrauliske aktive undervogn (ehPDCC) er integreret med hybrid­systemet, hvilket mindsker karosserikrænger ved hårde sving. Derudover tilbydes et frontløft som ekstraudstyr for bedre håndtering af dagligdags forhindringer.

Design og komfort

Selv om ydeevnen er i centrum, kompromitteres komfort og luksus ikke. Nogle bemærkelsesværdige detaljer:

En ny forfront med lodrette lameller giver bilen et teknisk og aggressivt udtryk.

Front- og bagdele har ventilations- og køleåbninger, mens de ovale udstødningsrør (som ekstraudstyr) understreger aggressiviteten.

Bilen fås i “Turbonite” mørkegrå accentfarve — genkendelig for Turbo-modeller i 911-familien.

Interiøret prydes af kulfiber-strukturerede lister med neodymdetaljer, og loft i perforeret mikrofiber.

Standard sædeopsætning er 2-sæders Coupé, men 2+2 bagsæder kan tilvælges uden merpris; Cabriolet-versionen leveres altid som 2+2.

Udstyrslisten er omfattende: Adaptive 18-vejs sportssæder Plus med Turbo S-logo, Sport Chrono-pakke, HD Matrix LED-forlygter, elektrohydraulisk PDCC og sportsturbo udstødning i titanium.

Økonomi og emissionsdata

I Danmark starter prisen ved 5.264.900 kr. for Coupé-varianten og 5.549.900 kr. for Cabriolet-modellen.

Forbruget er angivet til 8,5–8,7 km/l for Coupé og 8,5–8,6 km/l for Cabriolet, med CO₂-udledning på 262–266 g/km (Coupé) og 265–267 g/km (Cabriolet). Energiklasserne er henholdsvis F og G.

En ny standard

Den nye Porsche 911 Turbo S redefinerer, hvad det vil sige at kombinere maksimal performance med komfort og anvendelighed. Med hybridteknologi, aktiv aerodynamik og en helelektrisk assistance i turboladere bryder Porsche nye grænser i sportsvognsklassen.

For entusiasten, der ønsker en ultimativ allround sportsvogn — til daglig brug såvel som bane — er dette en model, der sætter nye standarder.