Pressemeddelse: Højere afgifter gør det dyrere at tanke bilen i 2025 – men elbilister slipper billigere

Fra nytår må landets mange benzin- og dieselbilister se frem til en ekstra regning på tankstationen. En række afgiftsændringer betyder, at afgifterne på brændstof stiger i 2025, mens elbilister tværtimod får en smålettelse. FDM har beregnet, hvad de nye stigninger betyder for danske bilister.

Benzinbilister rammes moderat

Benzinbilister skal betale 23 øre mere pr. liter som følge af en 4 procent stigning i energiafgiften. For en bil, der kører 16 km/l og kører 20.000 kilometer om året, betyder det en årlig ekstraregning på 288 kroner.

Tre stigninger rammer dieselbilister

For dieselbilister er regnestykket mere komplekst og stigningen mere mærkbar. Dieselafgifterne rammes af tre faktorer:

Energiafgiften stiger med 15 øre pr. liter (4 procent). Energiafgiften forhøjes yderligere med 65 øre som del af aftalen om det grønne råderum. Skærpede CO2-fortrængningskrav kan øge prisen yderligere – FDM anslår op mod 25 øre ekstra.

I alt bliver diesel 1,05 kroner dyrere pr. liter. Dog sløjfes udligningsafgiften for private dieselbilister, hvilket opvejer en del af stigningen. Ifølge FDMs beregninger vil dieselbilister, der kører under 10.000 kilometer årligt, samlet set slippe lidt billigere. Til gengæld må bilister, der kører 30.000 kilometer om året, finde knap 2.000 kroner ekstra i budgettet.

”De kommende afgiftsstigninger rammer dieselbilisterne hårdest. Mens udligningsafgiften trækkes ned, betyder de andre afgiftsstigninger, at dieselbilister med et højt kørselsbehov må forvente en markant øget udgift i 2025,” siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

Elbilister slipper med småjusteringer

Mens brændstofpriserne stiger, slipper elbilister billigere. Elafgiften falder med 4 øre pr. kWh i 2025. For elbilister med en ladeboks uden afgiftsrefusion betyder det en marginal besparelse. Hvis man derimod har en ladeboks med afgiftsrefusion, vil afgiften ikke kunne mærkes, da ladeoperatørerne typisk refunderer afgiften.

FDM anbefaler fortsat elbilister, der kører mere end 5.000 kilometer årligt, at sikre sig en ladeløsning med afgiftsrefusion for at holde omkostningerne nede.

”Selvom afgiftsændringerne i 2025 er beskedne sammenlignet med sidste år, viser de stadig, at det økonomisk kan betale sig at køre elbil. Især hvis man har mulighed for at lade hjemme,” siger Ilyas Dogru.

Konklusion: Ingen bilbudgetter burde vælte

Mens afgiftsstigningerne rammer forskelligt afhængig af biltype og kørselsmønster, vil de fleste bilister kunne absorbere de ekstra udgifter i budgettet. Dog understreger udviklingen, at elbiler fortsat er den billigste løsning for langt de fleste bilister.