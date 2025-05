Range Rover Electric imponerer i ekstrem vintertest 

now playing

now playing

now playing

now viewing

Range Rover skriver et nyt kapitel i sin lange historie. Deres nye elektriske prototype har netop afsluttet en succesfuld vintertest i Arjeplog, Sverige – blot 80 kilometer fra Polarcirklen – hvor temperaturerne ofte sniger sig langt under frysepunktet.

Med hele 72.000 kilometers testkørsel på isdækkede søer og snedækkede skovveje har ingeniørerne fået optimale forhold til at presse bilen og dens avancerede teknologi til det yderste. Resultaterne tegner et lovende billede for fremtidens luksuriøse elbiler.

Nyt varmesystem sikrer komfort og rækkevidde i kulden

En af de største udfordringer for elbiler i kulde er, at rækkevidden typisk falder drastisk. For at tackle dette har Range Rover udviklet ThermAssist™-systemet, der reducerer energiforbruget til opvarmning med op til 40 %.

ThermAssist™ fungerer ved at genanvende varmen fra både motor og batteri, hvilket sikrer, at bilen både kan holde kabinen varm og samtidig bevare en god rækkevidde – selv ved temperaturer helt ned til minus 10 grader. Ifølge Thomas Müller, Executive Director for Product Engineering hos JLR, har systemet allerede overgået forventningerne i de barske testforhold.

“Grundige test under ekstreme og uforudsigelige forhold som dem i Arjeplog er afgørende for at sikre pålidelighed og robusthed i den virkelige verden,” siger Müller.

Ny køreoplevelse

En anden nyskabelse i prototypen er det finjusterede one pedal driving-system. Dette gør det muligt at køre bilen næsten udelukkende ved hjælp af speederen: Når føreren slipper speederen, bremser bilen automatisk – og kan endda stoppe helt, uden at man behøver røre bremsen.

Denne funktion blev blandt andet testet på stejle skråninger med hældninger på 28 og 17 grader, hvor bilen uden problemer bevarede kontrol og balance. Funktionen arbejder sammen med Range Rovers velkendte Terrain Response-system, som tilpasser bilens egenskaber til forskellige typer underlag.

Også bilens luftaffjedring er blevet videreudviklet. Et dobbeltkammer-system tilpasser affjedringen, så karrosseriet forbliver stabilt, selv om vægtfordelingen ændrer sig i en elbil i forhold til traditionelle biler.

Matt Becker, Vehicle Engineering Director hos JLR, fortæller: “En Range Rover skal levere både kapabilitet og raffinement i sin køreegenskaber. At kunne overføre det til en elbil uden at gå på kompromis andre steder har været en udfordring – men vi er lykkedes.”

Lynhurtig firehjulstræk og maksimal kontrol

Range Rover Electric-prototypen er udstyret med elektrisk firehjulstræk, som reagerer langt hurtigere end traditionelle systemer. Systemet kan fordele motorkraften mellem for- og bagakslen på blot 50 millisekunder – hvilket er op til 100 gange hurtigere end i en bil med forbrændingsmotor.

Denne lynhurtige respons gør, at bilen uden problemer kan navigere på isglatte veje og snedækkede stigninger, uden at miste greb eller kontrol.

Den intelligente momentstyring (Intelligent Driveline Dynamics) sikrer, at hvert hjul får præcis den kraft, det har brug for, så bilen kan undgå hjulspind og fastholde trækkraften under selv de mest krævende forhold.

En elbil tro mod forgængernes værdier

Med prototypens imponerende præstationer i Arjeplog demonstrerer Range Rover, at en elektrisk fremtid ikke behøver at gå på kompromis med de værdier, der har gjort mærket ikonisk: overlegent vejgreb, luksuriøs komfort og en følelse af ro bag rattet – selv under de mest ekstreme forhold.

Udviklingsarbejdet fortsætter nu frem mod lanceringen og åbningen for kundereservationer, men én ting er sikkert: Range Rover Electric er godt på vej til at sætte nye standarder for, hvad en elektrisk luksus-SUV kan levere.

Kilde: Jaguar Land Rover