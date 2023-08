Se Rimac Nevera smadre banerekord på Nürburgring!

Den kroatiske elbilsproducent Rimac har netop markeret sig som en mastrodont i elbilindustrien. Deres seneste kreation, Rimac Nevera, har imponeret verden ved at smadre banerekorden for elbiler på den legendariske Nürburgring-bane med en tid på kun 7:05.298. Dette er hele 19,933 sekunder hurtigere end Tesla Model S Plaid Track Package, der slog rekorden på den legendarisk bane tilbage i juli måned.

Rimac Nevera’s præstation på Nürburgring viser ikke kun potentialet for elbiler inden for det højtydende segmentet, men også den konstante udvikling og innovation, der finder sted i elbilindustrien. Denne triumf markerer et vigtigt skridt mod at ændre opfattelsen af elektriske køretøjer fra at være primært miljøvenlige til også at være ekstremt kompatible på en racerbane.

Med en imponerende acceleration, avancerede køreegenskaber og en æstetik, der emmer af futuristisk design, er Rimac Nevera ikke kun en teknologisk milepæl, men også et ikon for elbilers revolution i bilverdenen.

Med Rimac Nevera’s imponerende bedrift er det klart, at elbilrevolutionen er i fuld gang, og at fremtiden for højtydende køretøjer er elektrisk. Det bliver spændende at følge med i, hvilke nye rekorder og bedrifter elbiler som Rimac Nevera vil opnå i de kommende år.

Rimac Nevera’s specifikationer:

Hestekræfter: 1914 hk

Acceleration: 0-100 km/t 1,81 sek.

Topfart: 412 km/t

Batterikapacitet: 120 kwh