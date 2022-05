Skal din sommerbil, være den nye Mercedes-AMG SL?

now playing

Den nye Mercedes-AMG SL forener gennemført luksus med rendyrket V8-performance og et design, der fusionerer moderne æstetik med syv årtiers historie. Nu er Mercedes-Benz klar med priserne, som begynder ved 3.195.000 kroner for Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+.

Forårssolen har meldt sin ankomst, og de lyse nætter er på vej, og dermed kunne timingen næsten ikke være bedre, for nu er Mercedes-Benz nemlig klar med priserne på den nye Mercedes-AMG SL, der både er mere kraftfuld, mere dynamisk og mere luksuriøs end nogensinde.

Syvende generation af den legendariske roadster er udviklet fra bunden hos performance-specialisterne hos Mercedes-AMG, og under motorhjelmen gemmer sig en slagkraftig fireliters biturbo-V8’er, som yder 476 hestekræfter i SL 55 4MATIC+ og hele 585 hestekræfter i topmodellen SL 63 4MATIC+.

Dertil kommer fuldt variabelt 4MATIC+ firehjulstræk, AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-automatgear og aktiv bagakselstyring, som tilsammen sikrer optimal kraftoverførsel og maksimal stabilitet og komfort ved høje hastigheder.

Luksuriøs performance

Den nye Mercedes-AMG SL vender tilbage til rødderne med klassisk blødt stoftag, og standardudstyret tæller blandt andet AIRSCARF, der holder skuldre og nakke varme på de kølige dage, opvarmet AMG Performance-rat i nappalæder, kraftige og ultrapræcise DIGITAL LIGHT forlygter, Burmester sound system, integration af smartphone og sikkerhedsudstyr som førerassistentpakke PLUS med adaptiv fartpilot DISTRONIC, Lane Keeping Assist, Blind Spot Assist og Active Steering Assist.

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ er udstyret med 19” AMG letmetalfælge og røde AMG bremsekalibre, mens Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ kommer med 20” AMG letmetalfælge, gule bremsekalibre og derudover er udstyret med elektronisk spærredifferentiale på bagakslen og AMG ACTIVE RIDE CONTROL, som aktivt tilpasser undervognen til underlaget ved hjælp af et avanceret kamerasystem, som analyserer vejen foran bilen.

Det er desuden muligt at opgradere med et væld af udstyrspakker som for eksempel AMG Nightpakken til 17.415 kroner, AMG aerodynamikpakken til 65.012 kroner eller AMG eksteriør kulfiberpakken til 111.450 kroner.

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ fås fra 3.195.000 kroner.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ fås fra 3.775.000 kroner.

