Škoda Enyaq kåret til årets brugtbil 2024

Brugtbilmarkedet i Danmark er præget af en stigende interesse for elbiler, og i denne strøm har Škoda Enyaq udmærket sig særligt. Dette har ført til, at modellen nu har vundet titlen som Årets Brugtbil 2024. Denne anerkendelse kommer efter en omfattende vurderingsproces, hvor både brugtbileksperter og almindelige forbrugere via en Facebook-afstemning har peget på Enyaq som den klare vinder. Konkurrencen var stærk, og Enyaq stod i finalen op mod biler som Cupra Born, Škoda Octavia, Volkswagen ID.4 og Ford Kuga.

Juryens begrundelse

18 nøje udvalgte medlemmer fra bilbranchen udgjorde juryen, som med stor majoritet placerede Enyaq i top. Juryen roste især bilens veludførte design, brugervenlighed og teknologiske innovation. Yasser Abaiji, en af jurymedlemmerne og teknisk konsulent hos FDM, fremhævede Enyaqs effektive indretning og avancerede ladeteknologi, som gør den til en ideel SUV for den moderne forbruger. Enyaqs brug af MEB-platformen og de dertil indbyggede tromlebremser på bagakslen blev også fremhævet som en stor fordel, da det minimerer risikoen for rust på bremserne og understøtter muligheden for bæredygtige reparationer på batteripakkerne.

Enyaqs markante tilstedeværelse på markedet

Lanceret i 2021, har Enyaq hurtigt etableret sig som en favorit blandt danske bilkøbere. Den findes i både en traditionel SUV-model og en mere sporty SUV-coupé version. Juryen noterede sig især bilens rummelighed, teknologiske pålidelighed og det brede udvalg af modeller, som gør det muligt for købere at finde netop den variant, der matcher deres behov.

Købsråd fra eksperterne

Steen Bachmann, journalist ved Bil Magasinet og medlem af juryen, råder potentielle købere til at sikre, at den brugte Enyaq er udstyret med adaptiv fartpilot, som ikke var standard ved introduktionen. Han deler sin personlige erfaring med bilen og bekræfter, at Enyaq lever op til dens løfter om pålidelighed og kørekomfort under alle forhold.

Skoda Danmark reagerer

Thomas Bruun, administrerende direktør for Škoda Danmark, udtrykker stor stolthed over denne anerkendelse. Han pointerer, at Enyaq ikke kun har vundet prisen som Årets Brugtbil, men også tidligere har opnået titler som Årets Elbil og Årets Familiebil, hvilket understreger bilens brede appel.

Opdatering af Enyaq

Med den seneste opdatering, hvor modelbetegnelsen er ændret fra 80 til 85, har Enyaq fået forbedret flere nøgleparametre som motorydelse, opladning og rækkevidde, hvilket kun vil styrke dens position på markedet.

Škoda Octavia også i toppen

Det er værd at nævne, at Škoda også fik en placering på podiet med Octavia, som fik en flot tredjeplads. Octavia er kendt for sin rummelighed og økonomi, hvilket gør den til en eftertragtet brugtbil.

Kåringen af Årets Brugtbil, som nu er foretaget for 19. gang, er en vigtig vejledning for danske bilkøbere, da den fokuserer på totaløkonomi, holdbarhed og værdi for pengene, hvilket er essentielt i et marked, hvor der årligt handles omkring 430.000 brugte biler.