Spritny Land Rover Defender testes i Afrika

Land Rover er snart klar til at vise den nye Defender, som lige nu gennemgår ekstra hårde udfordringer i Kenya – men det endelige design er stadig hemmeligt

Hvordan erstatter man en legende? Hvordan ændrer man på et ikon, hvis udseende stort set ikke ændrede sig i løbet af de seks årtier, bilen blev produceret? Bilen der er tale om er Land Rover Defender, og svaret er snart på vej efter lang ventetid. Det er nemlig nu godt tre år siden, at den allersidste Defender blev fremstillet i England. Den klassiske model måtte udgå pga. nye krav om CO2-udledning og især fodgængersikkerhed.

Netop nu testes den nye Defender i Kenya, hvor den udsættes for de vildeste udfordringer, der sætter nye standarder for, hvad en Land Rover kan præstere – også skal man tro Land Rover må det være ret ekstremt, hvad den kan udføre, for ekstremt er allerede hvad vi har været vant til fra den “normale” Defender.

Ny standard?

Mange havde egentligt troet, at afløseren for den gamle Defender ville komme sidste år. Mange Defender-fans så frem til den 30. maj. 2018 som var 70-året for den første Land Rover, men dagen forløb uden nyheder. I stedet for kom der en special edition af den “gamle” Defender. En af mange gennem årene.

Men nu forlyder det fra Land Rover, at de er ved at være klar med den næste generation – 71 år efter, at eventyret med Land Rover begyndte.

Den længe ventede Land Rover Defender kommer i en helt ny udgave. En udgave, der både sætter nye standarder for, hvor komfortabel og dynamisk en Land Rover Defender kan være, og som også sætter nye standarder for, hvilke prøvelser man kan udsætte den for.

Netop nu testes den i Kenya, hvor den trækker tung last, kører gennem floder, og forcerer det mest krævende terræn.

1,2 mio. km. test

Når Defender lanceres senere i år har den gennemgået ikke færre end 45.000 individuelle tests i nogle af verdens mest ekstreme klimaer. Fra 50 graders varme i ørkenen til minus 40 grader på Arktis og op til 10.000 fod i Rocky Mountains i Colorado. Og dets dynamiske evner er også testet og i den grad godkendt på den berømte Nürburing i Tyskland, siger Land Rover.

»Ud over laboratoriet-tests har vi kørt over 1.2 millioner kilometer i den nye Land Rover Defender igennem alle typer terræn og i ekstremt klima for at sikre, at det er den sejeste og mest kapable Land Rover der nogensinde er produceret«, siger Nick Rogers – Director Group Engineering Jaguar Land Rover.

Den nye Defender er designet og udviklet på Gaydon fabrikken i England – hjertet i Land Rovers design, udviklings og testfaciliteter. Der har været billeder af bilen med camouflageudstyr, men hvordan Land Rover har tænkt sig at følge op på det legendariske design, har vi stadigvæk til gode at se i sit hele. Indtil videre må vi nøjes med de fotos, der er med på siden her.