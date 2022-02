Stor forskel på sommerdæk til danskernes favoritbiler

Reklame

Pressemeddelelse

Der er stadig stor forskel på både bremselængde og holdbarhed blandt sommerdæk, viser FDMs store test af 34 nye sommerdæk.

Foråret er ikke mange kalenderblade væk, og dermed bliver det også sæson for sommerdæk. Med sine hårdere gummiblandinger og anderledes slidmønster er sommerdæk nemlig et mere sikkert og komfortabelt valg, når temperaturen begynder at stige.

Der er dog god grund til at se sig for, hvis der står sommerdæk på indkøbssedlen. Det viser årets store sommerdæktest, som FDM har lavet i samarbejde med en række europæiske bilklubber.

I år er der testet i alt 34 dæk fordelt på størrelserne 15-tommer (185/65) og 16-tommer (215/60), der er to af de mest solgte dækstørrelser i Europa. Det er dæk, der passer til biler som bl.a. VW Polo og Renault Clio, og i den større størrelse VW Passat og Peugeot 3008.

Af testens dæk falder kun to 16-tommerdæk igennem, mens samlet 11 dæk klarer sig godt, og en stor gruppe på 21 dæk placerer sig i midten med karakterer, der er gennemsnitlige.

”Den generelle kvalitet af sommerdæk er de senere år blevet bedre, hvilket årets test også viser. Nærlæser man resultaterne for de dæk, der klarer sig bedst, er der dog forskel på deres egenskaber. Vigtigst er, at dækket har et godt vejgreb og kort bremselængde på våd og tør vej. Det har de bedste dæk, mens andre udmærker sig ved at have en lav rullemodstand, og andre igen har en god slidstyrke,” siger FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen.

Netop slidstyrken, og dermed dækkenes levetid, er et af de parametre, der viser forskellen på dækkene. Det dæk, der kørte længst af de 34 dæk, klarede næsten 50.000 km, før dækmønstret var slidt ned til de anbefalede tre mm. Omvendt klarede dækket med den ringeste holdbarhed kun 28.000 km. Altså godt det halve. Har man et stort kørselsbehov, er der med andre ord penge at spare. Dog ikke for enhver pris. For som testen viser, har dækproducenterne fortsat svært ved at kombinere høj slidstyrke og lav rullemodstand med gode egenskaber på våd og tør vej.

”Det er for de fleste svært at se, om et dæk er godt eller mindre godt. Her kan vores test være en god hjælp. Har man en ældre bil og et beskedent kørselsbehov, behøver man ikke nødvendigvis at vælge dæk fra øverste hylde, men kan trygt vælge et fra testens midtergruppe. Men gode bremseegenskaber på våd og tør vej bør altid gå forud for god slidstyrke eller lav rullemodstand,” siger Søren W. Rasmussen.

FDMs 8 råd til dig, der skal købe dæk

Ved køb af dæk skal du sørge for, at dækkene på alle fire hjul om muligt har samme produktions-dato og dermed også samme egenskaber.

Køb ikke nye dæk, der er mere end tre år gamle. Oplysninger om dækkenes alder kan findes i DOT-specifikationen på dækket.

Køb om muligt nye dækmodeller for at drage fordel af den tekniske udvikling og de forbedringer, som dækproducenterne foretager.

Brug altid fire dæk af samme model og type.

Sommerdæks mønsterdybde bør være mindst 3 mm.

Hvis mønsterdybden er forskellig på de fire dæk, skal du montere dækkene med mest mønster på bagakslen, da dette øger kørestabiliteten, især i sving, på grund af dækkenes bedre evne til at overføre kræfter på tværs af kørselsretningen.

Kontrollér dæktrykket regelmæssigt, helst hver 14. dag.

Ved tung last i bilen skal dæktrykket øges i henhold til bilfabrikantens specifikationer.

