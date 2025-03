Stor stigning i antallet af offentlige ladepunkter i Danmark

Over halvdelen af biler der bliver solgt i Danmark i dag er elbiler. Længe har manglen på ladestandere rundt omkring i Danmark været blandt de største årsager til ikke at erhverve sig en elbil. Men det seneste år har den danske ladeinfrastruktur taget et stort skridt fremad. Ved udgangen af 2024 var der registreret 30.439 offentlige ladepunkter i Danmark, en markant stigning på 69,5 procent sammenlignet med året før. Sammenlignet med 2023, hvor der var 17.368 offentlige ladepunkter, er der kommet 12.071 nye ladepunkter til i løbet af 2024. Det betyder, at de næsten 350.000 danske elbiler nu har langt bedre adgang til opladning end tidligere.

Kraftig vækst i antallet af ladepunkter

Den markante stigning i antal af ladepunkter har i den grad været tiltrængt. Ifølge prognoser kan der være op mod 1,6 millioner elbiler på de danske veje i 2030, hvilket stiller store krav til udbygningen af ladeinfrastrukturen.

“Ladeinfrastrukturen fortsætter med at vokse, hvilket er positivt. Med den forventede stigning i antallet af elbiler, som vi ser i de kommende år, er det afgørende at sikre, at der er nok ladepunkter til at imødekomme behovet. Hvis bilafgifterne fortsat gør det attraktivt at vælge en elbil, kan vi se op mod 1,6 millioner elbiler på vejene i 2030. Derfor skal vi fortsat prioritere udbygningen af ladeinfrastrukturen for at understøtte den grønne omstilling,” siger Allan Skytte Christensen, chefkonsulent i Mobility Denmark.

Flere lynladere giver hurtigere opladning

En af de mest markante forbedringer er stigningen i antallet af lynladere. Ved udgangen af 2024 var der 3.999 offentlige lynladepunkter i Danmark, en stigning på hele 154,7 procent fra de 1.576 lynladepunkter, der fandtes ved slutningen af 2023. Med andre ord er antallet af lynladere mere end fordoblet på blot et år.

Lynladere er afgørende for at minimere ventetid og sikre, at elbilister hurtigt kan komme videre på deres rejse. Særligt i perioder med høj trafik kan det dog stadig være en udfordring at finde en ledig ladestander.

Behov for bedre konkurrence på lademarkedet

Selvom det øgede antal af ladere og lynladere er positivt, peger eksperter på, at der er behov for bedre konkurrencevilkår på lademarkedet. Mange elbilister oplever at være bundet til en enkelt udbyder på grund af bundlede ladeaftaler, hvor hjemme- og offentlig opladning er pakket sammen i en samlet aftale. Dette begrænser forbrugernes muligheder for at vælge de bedste priser og den bedste tilgængelighed.

“… Mange forbrugere er bundet til én udbyder på grund af bundlede ladeaftaler, hvilket betyder, at de ikke nødvendigvis får adgang til de bedste priser eller den bedste tilgængelighed. Hvis vi åbner markedet for mere konkurrence, kan det bidrage til at aflaste ladestandere, især i perioder med høj efterspørgsel,” Allan Skytte Christensen, Mobility Denmark.

Et af de forslag, der kan øge konkurrencen på lademarkedet, er et midlertidigt forbud mod bundling af ude- og hjemmeladningsløsninger. Dette er en af de syv anbefalinger fra Konkurrencerådet, som Mobility Denmark bakker op om. Ved at forbyde bundling kan forbrugerne frit vælge mellem flere operatører og dermed finde den bedste pris på opladning. Det vil samtidig presse ladeoperatørerne til at tilbyde bedre priser og bedre service.

Det er altså alt i alt blevet nemmere at køre elbil i Danmark det seneste år, men der er stadig plads til forbedringer. Forbedringer af ladeinfrastrukturen er et vigtigt skridt, men det er samtidig afgørende, at markedet udvikler sig i en retning, der gavner forbrugerne. Med fortsatte investeringer i flere ladepunkter og forbedret konkurrence kan man sikre, at danske elbilister har nem og prisvenlig adgang til opladning – både nu og fremadrettet.

Kilde: Mobility Denmark