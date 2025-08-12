Store afgiftsstigninger på populære elbiler i 2026: Her er modellerne, der bliver hårdest ramt

Hvis du overvejer at købe en elbil, kan det godt betale sig at rykke på beslutningen inden årsskiftet. Fra 2026 bliver registreringsafgiften på en række af de mest solgte elbiler nemlig markant højere.
Nye beregninger fra FDM viser, at især modeller i den øvre mellemklasse risikerer afgiftsstigninger på op til 40.000 kr. – mens billigere udgaver i flere tilfælde slipper helt.
Du kan se den fulde oversigt over prisstigninger på de mest populære modeller direkte hos FDM her.
Fra januar 2026 bliver grænsen for afgiftsfrihed sænket til 366.000 kr.. Det betyder, at alt hvad bilen koster over denne grænse, bliver pålagt den almindelige registreringsafgift.
Det lyder måske teknisk, men konsekvensen er meget konkret:
De mest populære familiebiler ligger ofte lige omkring denne grænse – og netop derfor rammer ændringen bredt.
Ifølge FDM’s gennemgang får mange populære modeller markante prisstigninger:
Det er især versioner med større batterier, firehjulstræk og udstyrspakker, der trækker bilens pris over afgiftsknækket.
Baggrunden for afgiftsstigningerne er både økonomisk og politisk:
Hvis du er på udkig efter en ny elbil, er tidspunktet for indregistrering afgørende. Det er nemlig ikke bestillingsdatoen, men den dag bilen bliver registreret, der afgør hvilken afgift der gælder.
Det betyder:
Afgiftsændringen forventes at flytte efterspørgslen. Flere købere vil sandsynligvis orientere sig mod prisvenlige modeller, mens premium-elbiler i luksussegmentet får en sværere tid.
Samtidig kan det presse producenter til at tilbyde nye udstyrsvarianter for at holde sig under den magiske grænse på 366.000 kr.
2026 bliver et skelsættende år for elbilmarkedet. Hvor elbiler hidtil har haft en klar afgiftsfordel, vil mange modeller nu bevæge sig tættere på de traditionelle biler prismæssigt.
Derfor gælder det om at planlægge sit køb strategisk – især hvis du har kig på en veludstyret elbil i mellem- eller premiumklassen.
Du kan finde den detaljerede modeloversigt med afgiftsstigninger hos FDM her.