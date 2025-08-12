Store afgiftsstigninger på populære elbiler i 2026: Her er modellerne, der bliver hårdest ramt

Hvis du overvejer at købe en elbil, kan det godt betale sig at rykke på beslutningen inden årsskiftet. Fra 2026 bliver registreringsafgiften på en række af de mest solgte elbiler nemlig markant højere.

Nye beregninger fra FDM viser, at især modeller i den øvre mellemklasse risikerer afgiftsstigninger på op til 40.000 kr. – mens billigere udgaver i flere tilfælde slipper helt.

Du kan se den fulde oversigt over prisstigninger på de mest populære modeller direkte hos FDM her.

Ny afgiftsgrænse rammer dyrere elbiler

Fra januar 2026 bliver grænsen for afgiftsfrihed sænket til 366.000 kr.. Det betyder, at alt hvad bilen koster over denne grænse, bliver pålagt den almindelige registreringsafgift.

Det lyder måske teknisk, men konsekvensen er meget konkret:

Elbiler under 366.000 kr. slipper fortsat for afgift.

slipper fortsat for afgift. Elbiler over grænsen bliver dyrere, alt afhængig af hvor meget ekstraudstyr og hvilken version man vælger.

De mest populære familiebiler ligger ofte lige omkring denne grænse – og netop derfor rammer ændringen bredt.

Eksempler: VW, Audi og Mercedes bliver dyrere

Ifølge FDM’s gennemgang får mange populære modeller markante prisstigninger:

VW ID.4 Style+ : ca. 10.000 kr. dyrere i afgift.

: ca. dyrere i afgift. Audi Q4 e-tron 4×4 : omkring 39.000 kr. i ekstra afgift.

: omkring i ekstra afgift. Mercedes EQB og VW ID. Buzz / ID.7: i omegnen af 40.000 kr. ekstra.

Det er især versioner med større batterier, firehjulstræk og udstyrspakker, der trækker bilens pris over afgiftsknækket.

Derfor sker ændringen

Baggrunden for afgiftsstigningerne er både økonomisk og politisk:

Statens skatteindtægter skal sikres

Elbiler har i en årrække haft lave afgifter – nu justeres balancen, så dyrere modeller bidrager mere. Priserne på elbiler er faldet

Flere modeller ligger nu tæt på afgiftsgrænsen, og staten sænker knækket for at fastholde provenuet. Fokus på fairness

Tanken er, at det ikke skal være luksusbiler, der får den største afgiftsrabat.

Derfor kan det betale sig at købe i 2025

Hvis du er på udkig efter en ny elbil, er tidspunktet for indregistrering afgørende. Det er nemlig ikke bestillingsdatoen, men den dag bilen bliver registreret, der afgør hvilken afgift der gælder.

Det betyder:

Hvis du køber nu, men først får bilen leveret i 2026, risikerer du at betale den højere afgift.

Derfor er det en god idé at sikre sig en leveringsgaranti i 2025 i købsaftalen.

Tre strategier til at undgå ekstraregningen

Vælg en version under afgiftsknækket

Mange modeller findes i både basis- og high-end-udgaver. Ved at vælge en billigere variant kan du helt undgå afgift. Følg kampagnerne tæt

Importører og forhandlere forventes at tilpasse priser og udstyrspakker for at kompensere for de nye regler. Gode tilbud kan komme. Køb og få bilen leveret inden nytår

Det mest effektive værn mod ekstraregningen er at få bilen registreret i 2025. Hvis du er i markedet nu, bør du handle før efterårspresset sætter ind.

Markedet vil ændre sig

Afgiftsændringen forventes at flytte efterspørgslen. Flere købere vil sandsynligvis orientere sig mod prisvenlige modeller, mens premium-elbiler i luksussegmentet får en sværere tid.

Samtidig kan det presse producenter til at tilbyde nye udstyrsvarianter for at holde sig under den magiske grænse på 366.000 kr.

Køb med omtanke

2026 bliver et skelsættende år for elbilmarkedet. Hvor elbiler hidtil har haft en klar afgiftsfordel, vil mange modeller nu bevæge sig tættere på de traditionelle biler prismæssigt.

Derfor gælder det om at planlægge sit køb strategisk – især hvis du har kig på en veludstyret elbil i mellem- eller premiumklassen.

Du kan finde den detaljerede modeloversigt med afgiftsstigninger hos FDM her.