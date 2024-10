Tesla lancerer banebrydende autonome køretøjer ved “We, Robot” event

Tesla har netop afsløret en prototype af sit første fuldt autonome køretøj, Cybercab, ved det længe ventede “We, Robot”-event. Eventet, afholdt på Warner Bros. Discovery-studiet i Burbank, Californien, tiltrak både investorer og entusiaster, der fik mulighed for at opleve fremtidens transport på nært hold. Teslas administrerende direktør, Elon Musk, præsenterede ikke kun Cybercab, men også en ny transportinnovation kaldet “Robovan”, der kan tilpasses til både passagertransport og varelevering.

Efter flere års løfter om en førerløs Tesla og gentagne forsinkelser præsenterede Musk endelig et konkret bevis på virksomhedens fremskridt inden for autonom teknologi. Eventet blev afgørende for at vurdere, om Tesla kan matche konkurrencen fra etablerede robotaxi-firmaer som Waymo og Cruise.

Cybercab og Robovan afsløring

Teslas Cybercab er en to-sæders model, der minder om en kompakt version af Cybertruck. Den skiller sig ud med sit futuristiske design og avancerede teknologi, herunder induktiv opladning, der gør det muligt at oplade trådløst. Ved “We, Robot”-eventet blev der fremvist en flåde på 20 Cybercabs, som deltagerne kunne teste på studiets område.

Elon Musk forklarede, at driftsomkostningerne for Cybercab vil være ekstremt lave og sammenlignede det med “individualiseret offentlig transport.” Han anslog, at driftsomkostningerne kunne være så lave som $0,20 per mil, og at køretøjet vil kunne købes for under $30.000. Produktion af Cybercab forventes at starte i 2026 eller senest i 2027.

Musk annoncerede også, at Tesla forventer at lancere usuperviseret fuldt selvkørende teknologi i Texas og Californien næste år for Model 3 og Model Y. Trods sin historiske optimisme omkring tidslinjer, understregede han, at Tesla er tættere end nogensinde på at realisere fuldt autonome køretøjer.

Præsentation af Robovan og Optimus-robotter

Som en overraskelse præsenterede Musk også Robovan, en autonom bus med plads til op til 20 passagerer, som kan bruges til enten passagertransport eller godstransport. Selvom der ikke blev annonceret nogen præcis dato for Robovans lancering, indikerede Musk, at den kunne ændre fremtidens bybillede og skabe en revolution inden for transportsektoren.

Derudover introducerede Musk Teslas Optimus-robotter, der er humanoide robotter designet til at være ledsagere og hjælpere i hjemmet eller på arbejdspladsen. Robotterne blev demonstreret til stor begejstring for deltagerne, og prisen for disse forventes at ligge mellem $20.000 og $30.000. Robotterne viste deres evner ved at danse, mixe drinks og interagere med deltagerne, men det er endnu uklart, om de var fjernstyret af en menneskelig operatør.

Tesla’s “We, Robot”-event markerer et betydningsfuldt skridt mod fuldt autonome køretøjer, og selskabet positionerer sig stærkt i den hurtigt voksende konkurrence inden for selvkørende teknologi.

Om Tesla

Tesla, Inc. er en pioner inden for elektriske køretøjer og ren energiløsninger. Grundlagt i 2003, har Tesla revolutioneret bilindustrien med sine avancerede elbiler og vision for en bæredygtig fremtid. Ud over sine innovative køretøjer udvikler Tesla batteriteknologi og solenergisystemer med det formål at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.