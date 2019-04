Test: BMW X4 er lige så charmerende som et provinsrådhus

Hvis du er helt vild med coupé-SUVerne, men du synes at X6 trods alt er lidt for voldsom og bred, så kan X4 være svaret på dine bønner

Det er svært at sige, hvordan trenden med de kæmpestore crossover-coupéer opstod. Hvem har lige tænkt, at det altså ikke var spændende nok med en almindelig, stor og rummelig SUV. Og at det derfor kunne være interessant at fjerne praktikaliteten fra bagagerummet og sænke taglinien, så bilen i stedet får et udseende der er upraktisk, men til gengæld klodset.

Spørger man her på redaktionen, synes det at have været tanken bag BMW X6, der startede hele Coupé-SUV-trenden i 2006.

Derefter fulgte Mercedes GLS med samme opskrift, og nu er Porsche også på vej med en coupé-udgave af Cayenne. De synes åbenbart heller ikke, at høje mennesker skal have lov til at sidde oprejst på bagsædet.

Men X6 er en stor bil. Virkelig, virkelig stor. Derfor gav det mening for dem at lave en lidt mindre udgave af den. Den fik navnet X4 (og modsvaret fra Mercedes hed GLC Coupé).

Den ligner i den grad sit ophav til forveksling, men er lige 15 cm kortere, 26 cm smallere og otte cm lavere end X6. Alligevel er det svært at se forskel.

Fin power

Den testede udgave var en xDrive 30i Connected. Bag tallene, som ikke rigtigt giver mening, gemmer der sig en 4-cyl. benzin med 252 hk. Den kører fra 0-100 på 6,3 sek. og har en topfart på 240 km/t. og så hedder den endda også M Sport. Altså er det en hurtig sag.

Men det lange navn betyder altså også, at der er voldsomt meget ekstraudstyr med i bilen, og som det er en vane hos de tyske premiumbiler, så koster det ekstra. En del ekstra.

Men man betaler jo også gerne for en lækker bil, så vi afslører lige prisen på dette køretøj med det samme. Med alt udstyr, som i øvrigt beløber sig til ekstra 305.000 kr., så løber prisen op i 1.044.348 kr. Og så er det ikke engang topmodellen M40i med 354 hk.

Den er faktisk billigere med 1.023.414 kr.

Sport vs. eco

Netop det sidste var der en nysgerrig medbilist, som blev noget skuffet over. Når bilen hedder noget med 30, så må det betyde en 3,0 V6’er, mente han skråsikkert.

Næ-nej du, her må du nøjes med en 2,0-motor og 4 cylindre. Han så noget skuffet ud. Det var dog ikke beskæmmende for ham, at bilen trods alt har 252 hk. Men det kunne vi bare ikke mærke ved hverdagskørsel. Dertil er X4 simpelthen for stor, men det vender vi tilbage til.

Alligevel oplever vi, at den kan være hurtigt ude af starthullerne, hvis man er til den slags kørsel. For den har trods alt et moment på 350 Nm over et bredt spektrum. Derfor bør vi aldrig mangle kræfter trods en vægt på 1800 kg. Især hvor man vælger Sportsindstillingen i den adaptive undervogn, mærker vi, at bilen kan være hurtig. Det fungerer dog slet ikke, hvis man kommer ned i fart, hvor styretøjet bliver for tungt.

Sætter man den derimod i Eco-Plus, så ændrer hele bilens væremåde og det digitale instrumentdisplay sig, så du ikke er i tvivl om, at du nu kører grønt. Samtidigt får du at vide, at du kun kan køre maks. 125 km/t. Det er da meget smart. Men det betyder nok ikke det store i praksis.

Kompakt kabine

Men den er altså stor, lang og bred, selvom vi ikke rigtigt mærker bredden inde i kabinen. På bagsædet er der nemlig kun lige akkurat den benplads, man kan forvente, men så heller ikke mere. Der er ok benplads, men det er ikke sådan, at man overvældes, trods den lange, lange bil.

Pladsen i bagagerummet er heller ikke ligefrem overvældende. Det har at gøre med den faldende taglinje. I nogle biler føles det intimt. Her føles det underligt indeklemt, og selv om der er meget plads udefra, bliver al pladsen fx stjålet i bagagerummet. Det er dybt, men man kan ikke udnytte højden. Det er paradoksalt.

Lækkert interiør

Infotainmentsystemet er klassisk BMW, som det har været i en årrække, og det betyder, at det bare fungerer. Som chauffør bliver man hurtigt fortrolig med betjeningen nede i midterkonsollen, hvor en drejelig betjeningsknap styrer det meste. Der er også masser af andre funktionsknapper, men det er ok. Vi kan godt holde overblikket.

Dog synes vi, at BMW har været en smule bagud i noget tid, når det gælder de digitale skærme. De ligner ofte noget, som er eftermonteret og er langt fra lige så overbevisende som MBUX hos Mercedes. Dét er suverænt.

Ellers er rattet stort og føles lækkert, og der er masser af føling med underlaget. Alligevel føles bilen lidt tung, selvom den er hurtig. Der følger også skiftepaneler til gearene med bag rattet, som nok er en del af M-Sport-pakken – den koster i øvrigt 94.724 kr.

Heldigvis virker hele kabinen kvalitetsfyldt, og materialerne er lækre, lige meget hvor man kigger hen.

Selv om det er en lækker bil, og motoren virker hurtig, kommer bilen til at føles ganske stor og klodset. Det gælder desværre især, hvis man tager hjørnerne lidt for hurtigt. Bilens vægt og højde fornægter sig ikke.

Og i byen var det et mareridt at finde en parkeringsplads. Udsynet er helt håbløst bagud, der kunne gemme sig en busfuld af kinesiske turister i de blinde vinkler, og bredden er også så markant, at bilen ikke er specielt fornøjelig at have med i parkeringshuset eller pladsen foran Bilka.

Og så er det ikke engang den største X-coupé.

Faktabox

BMW X4 xDrive30i Connected – Model M Sport

Motor: 4-cyl. benzin, BMW TwinPower Turbo på 2,0 l

Ydelse: 252 hk ved 5.200-6.500 omdr./min

Max. moment: 350 Nm ved 1.450-4.800 omdr./min

Gearkasse: 8-trins sportsautomatgear Steptronic (std.)

Brændstofforbrug: 13,9 km/l ved blandet kørsel (NEDC-2)

CO2-udledning: 164 g/km

Tophastighed: 240 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 6,3 sek.

Køreklar vægt: 1.795 kg

Længde/bredde/højde: 470/181/148 cm

Pris: Mercedes-Benz C-klasse fås fra 712.501 kr

Den aktuelle testmodel koster 738.966 kr. (testbil inkl. udstyr 1.044.348)