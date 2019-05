TEST: Kias ny elbil deler vandene, men er et godt køb

Kia e-Soul overrasker med et design, som ikke falder i alles smag, men bilens rækkevidde og udstyr er meget svært at argumentere imod

Hvis du har hørt om Kia e-Soul, så er det fordi du er meget bilinteresseret, eller er på jagt efter en elbil. Det ville ellers være oplagt, at du skulle have hørt om den, for den er en elbil med rummelige forhold, masser af plads og vigtigst af alt en lang rækkevidde. Den kan køre over 450 km. på en opladning (276 i basisudgaven). Det er præcis det samme som Kia e-Niro, der da også har fået al opmærksomheden.

Det er lidt synd, for Kia e-Soul er en vigtig bil. Men det er også en bil, som får folk til at diskutere. Er den pæn, er den grim? Er den speciel, er den kikset? Er den decideret smuk?

Modsat sin søstermodel Kia e-Niro er Kia Soul i hvert fald en bil, som deler vandene, det beretter sælgerne hos Kia-forhandlerne da også. Men dem som vælger bilen til, får en god oplevelse til en ganske fornuftig pris. Den testede topudgave, Advance, koster kr. 339.999 og det er en ganske fornuftig pris, hvor der følger en overordentligt generøs udstyrspakke sammen med fornuftige køreegenskaber og en god rækkevidde. Det kan vi fastslå, efter vi har haft bilen til test i en uge og har kørt omkring 700 km undervejs på alle typer veje. Der er dog et meget stort “men”, som vi vender tilbage til.

Stort set alt i udstyr

En ting er bilens ydre, men hvis man har været i tvivl om man synes, at bilen er pæn eller ej, skal man nok blive overtalt, så snart man sætter sig ind i kabinen. Her mødes man for en gangs skyld ikke af et typisk Kia-interiør, men i stedet af et nyt setup på rattet, hvor betjeningen er blevet nytænkt.

Også den store, brede 10,25 tommer store og skarpe skærm fanger straks øjet. Det er placeret fint, og infotainmentdelen giver et utal af muligheder for at se info om bilen, at gå online og tjekke nærmeste parkeringspladser, aktuel trafik og meget andet. Selv vejret har den styr på, hvis du synes at det er for hårdt at kigge ud af vinduet. Desuden er der lavet en ny app med navnet UVO, som giver adgang til diagnosticering og fjernbetjening af bilen. Virkelig smart.

Naturligvis er der både Android Auto, Apple Carplay samt DAB-radio, og så snart du får koblet din mobiltelefon til (som i øvrigt kan oplade trådløst under kørslen), så kan du også afspille livenumre med Bruce Springsteen, så det lyder som om du selv er til stede til koncerten. Det er et rigtig vellydende Harman-Kardon-anlæg, Kia har smidt i e-Soul.

Desuden kan du hygge dig med læderbeklædte el-sæder med varme og ventilation og varme i rattet. Selv på bagsædet er der varme – og fin plads – til passagererne i de yderste sæder. Nåh ja, og head-up display er der også. I det hele taget er bilen rigtig stærkt udstyret, og det skal helt sikkert nok vinde en masse tvivlere over.

Ingen panik her

Bag rattet har vi den hastighedsfølsomme servostyring. I lav fart er styringen lige løs nok, men det bliver noget bedre, når vi kommer op i fart. Aktiverer vi bilens drive modes, har vi fire indstillinger inkl. Sport. Her bliver styretøjet lidt strammere og speederresponsen forbedret.

Naturligvis er køretøjet helt tyst, når vi sætter i gang, og øjet drages i typisk stil straks mod den digitale instrumentering for at se, hvor man km. vi har tilbage på batteriet. Et klassisk elbilssyndrom. “Hvornår løber jeg tør??” Derfor er det da også beroligende at se, at rækkevidden er over 400 km. på en fuldt opladet bil. Og skulle man være nede, så kan bilens lades fra 20 til 80 pct. på 42 min. med en 100 Kwh-lader. Vi ladede et par gange undervejs med 50 kwh-ladere, og det tog ca. fem kvarter at lade fra 10 pct. til 100 pct.

Bag rattet sidder der – ligesom hos Kona Electric og e-Niro, som har samme teknologi – et par paneler, a la dem vi ser på biler med sekventiel automatgear – inkl. F1-køretøjer.

Men i dette tilfælde er panelerne med til at styre hvor økonomisk, vi skal kunne køre. Afhængigt af om vi har niveau 1-3 bremser bilen ned, så snart man slipper speederen, og bilens batterier lades op. Er man til det kan man endda holde det ene panel inde, og så bremser bilen helt ned til 0, og man kan faktisk sagtens køre bilen helt uden at bruge bremsepedalen.

Bag rattet er Kia e-Soul ganske velkørende. Bilens affjedring er naturligvis indstillet efter det lave tyngdepunkt, og bilen føles derfor levende og komfortabel.

Hvis det skal gå lidt stærkt mærker du bilens mange kilo i skarpe sving, men den fornøjelse du får ved at have motorens maksimale moment til rådighed ved alle hastigheder, gør nok også, at man nogle gange kommer til at køre lidt frisk til. Det er heldigvis sjovt i e-Soul.

Er den for sær til danskerne?

Men der ér altså det med designet. Bilens kantede design er kult i USA og Asien, men her i Europa skal vi stadigvæk vænne os til det. Designet betyder i øvrigt også, at der er ret meget vindstøj ved motorvejshastighed. Det forstærkes naturligvis af, at motoren ikke siger noget.

Skulle du ønske at bestille en e-Soul, så får du også en en oplader med til hjemmet. Hjemme tager det omkring ni timer at oplade. I en almindelig stikkontakt 32 timer.

Det er naturligvis forudsat, at du har en garage eller lignende. Det betyder (stadigvæk), at eventuelle købere som bor i lejlighed står uden samme muligheder for at købe en elbil med de fordele, der er. Der er ikke meget ved at have en elbil uden at kunne oplade den derhjemme.

Det er synd. For e-Soul er det perfekte valg til byen og den miljøbevidste forbruger.

Laaaaaaaang ventetid

Der er bare et stort men. Oddsene for at du kommer til at se en Kia e-Soul på gaden er ikke store. Kia siger lige nu, at der er omkring 10, der har købt bilen uden at prøve den. Køberne får deres bil leveret inden længe, men for alle andre er der lange udsigter.

Det er et generelt problem for Kias elbiler. Der er endda så få e-Soul, at ikke engang alle forhandlere kan få bilen udleveret.

I stedet skal de nuværende køretøjer fungere som levende reklamebiler, og de få, der har købt bilen skal have deres køretøjer leveret hurtigst muligt.

Sådan bliver det indtil Kia Danmark på et tidspunkt får at vide, at det atter er danskernes tur til at få leveret biler. Og det kan tage 12 til 15 måneder fra nu. Til den tid er konkurrencen blevet ganske skærpet med masser af nye elbiler. Det kan ikke være specielt sjovt for Kia at vide, for det kommer til at koste en del kunder. Desværre, for de har lavet et fint køretøj, uanset om man er til udseendet eller ej.

Faktabox

Kia e-Soul Advance

Motor: Elektrisk motor

Ydelse: 204 hk

Max. moment: 395 Nm v. 0 ̴ 3600

Gearkasse: Aut. gearkasse

Rækkevidde: 452 km. ved blandet kørsel

CO2-udledning: 0 g/km

Tophastighed: 167 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 7,9 sek.

Køreklar vægt: 1757 kg

Længde/bredde/højde: 419/180/160 cm

Pris: Kia e-Soul koster fås fra 269.999 kr.

Den testede Kia e-Soul Advance koster 351.998 kr. (339.999 kr. uden udstyr)