Test: Tesla 3 er svær at komme udenom

Nu hvor Tesla 3 endelig er kommet til Danmark, er der masser af købere. De fryder sig efter at have ventet i årevis. Vi ser hvorfor og tester både fart og rækkevidde

Der er delte meninger om Tesla. Nogle synes, at de gør det eneste rigtige. Andre igen synes, at de er vanvittigt overvurderede, fordi elbiler skal andet end bare at accelerere lynende hurtigt. Endnu andre tror ikke på, at Tesla er langtidsholdbart, og man derfor skal passe på.

Men faktum med udgangen af april 2019 er, at Tesla står for noget over en tredjedel af alle solgte elbiler i 2019.

Men der er ikke noget at rafle om. Tesla kan noget. Derfor har de da også haft over 350.000 folk i kø, der venter på deres biler. Det er der en grund til, og grunden er Tesla 3, som er helt ny på markedet i Danmark – bestiller man den nu, er der ca. en måneds leveringstid, og det kan flere af elbilskonkurrenterne ikke leve op til.

Det er dog lidt mærkeligt at anmelde en bil, som reelt har været på markedet i to år, men det kan være en fordel for de danske kunder. Den nye Tesla 3 virker nemlig som en ganske helstøbt bil, og det er formentligt fordi de værste børnesygdomme er blevet taget med tiden. Tesla 3 er nemlig et ganske godt køretøj, og der er faktisk ikke meget i bilen, som ikke fungerer.

Anderledes løsninger

Dermed kunne vi sådan set bare stoppe vores anmeldelse, men der er så meget at fortælle om Tesla 3, at det er umagen værd at læse videre.

For Tesla er altså unik som bilmærke. De vælger anderledes løsninger, der kan virke som om de er fundet på at en gruppe 12-årige bilentusiaster, som har læst for mange sci-fi-bøger. Måske er det derfor, at bilen har stemmestyring, 12 ultralydssensorer, fremadvendt radar og otte kameraer.

Allerede inden man træder ind i bilen, og sælgeren giver dig nøglen, ved du, at det bliver en anderledes oplevelse at træde ind i Teslaen. Et lille kreditkort fungerer som nøgle til bilen, og den sættes op ad døren, så der er adgang til det minimalistiske, forjættede land, der udgør bilens kabine. Det er domineret af den fremragende skærm i midten af bilen, og herfra styrer man alt, ligesom samtlige informationer kommer til skærmen, uanset om man mangler info om aktuel fart eller du vil indstille sæderne, så de fungerer som pruttepuder. Ja, selv det kan man faktisk gøre. Det er også imponerende så knivskarpt både navigationen og bakkameraet er.

I det hele taget er det en vigtig bil. Det er klart den mest solgte elbil i Danmark i 2019, hvor over 37 pct. af alle solgte elbiler er en Tesla 3. I Norge er bilen med længder den mest solgte bil i 2019.

Højt udstyrsniveau

Bilsektionen har lånt to udgaver af Tesla 3, og vi har sørget for at udfordre den både på Sjællandsringen, hvor der var mulighed for at køre den helt til grænsen, og på en langturstest mellem Århus og København.

Vi havde de to topudstyrede udgaver Performance og Long Range. Derudover findes versionen Standard Range Plus med baghjulstræk. Den sidstnævnte version er den billigste og har med 415 km. kortest rækkevidde.

Til gengæld er prisen overraskende lav. For 369.900 kr. får du en bil, som kan nå fra 0-100 km/t på blot 5,6 sekunder og har en topfart på 225 km/t. Derudover får du som standard også panoramatag, 12-vejs elforsæder i “vegansk læder”, som man sidder godt i, brugerdefinerede siddepladser, LED-lygter og navigation på den store skærm. Det er bestemt ikke en dårlig pris.

Dog vælger de fleste at købe Long Range-modellen, som tillige har en fremragende lydanlæg, firehjulstræk, internetstreaming til musik og medier og liveopdateringer på trafikken.

Til gengæld får du også en rækkevidde på 560 km, topfart på 233 km/t og 0-100 km/t på 4,6 sek. Det koster 450.400 kr.

Fart på

Bag rattet forføres man med det samme af den øjeblikkelig speederrespons og af bilens mange kræfter. Model 3 Performance er den hurtigste bil i sin klasse og kan

accelerere fra 0-100 km/t på 3,4 sekunder. Det er hysterisk hurtigt.

I starten er de fristende konstant at starte hurtigt ud fra stop, simpelthen fordi det er så vanedannende hurtigt, og det sker uden lyd, hvis man ser bort fra dæk- og vindstøj.

Når den værste fartsult bliver stillet, lærer man at køre bilen lidt mere roligt og med let speederfod. Så mærker man, at bilens undervogn er til den sportslige side, og det var ganske underholdende at køre den til grænsen på Sjællandsringen.

Alligevel er der lagt vægt på, at det skal være komfortabelt at køre bilen – også på ujævne veje, og det er helt tydeligt på vores lange tur mod Jylland og retur. I det hele taget er styretøjet er overraskende hurtigt og præcist, og det tykke rat er en fornøjelse at sidde med, så man er helt trygt når man, som vi laver undvigelsesmanøvrer i høj fart under kontrollerede forhold. Vi havde samtidigt en Kia e-Niro med på Sjællandsringen, og der var en himmelråbende forskel på køreegenskaberne, selv om også Kia e-Niro gjorde det fint.

Hurtig ladetid

En vigtig del af fortællingen omkring Tesla er hurtigladerne. Der ligger fx en station uden for Køge, og her var der faktisk i perioder kø for at komme til de 12 ladere. Men det er forståeligt. Det er hurtigladere, som på 30 min. lader bilen op til de ca. 80 pct., der i de fleste tilfælde er rigeligt til at bringe dig langt videre ud i verden.

Man kan følge opladningen på mobiltelefonens Tesla-app, som i øvrigt også fungerer som bilnøgle, så snart telefonen er ‘lænket’ til bilen. Fra app’en kan du bl.a. også tænde for bilens klimaanlæg, så du kommer ud til en opvarmet bil.

Der er lige nu ni supercharger-stationer i Danmark, og med udgangen af året er det antal oppe på 13 ladestationer. Desuden er der mulighed for at lade din Tesla op gratis ved de såkaldte Destination Charging-stationer, som står ved udvalgte samarbejdspartnere, hoteller mm.

Men du får heldigvis ikke så stor brug for dem. For naturligvis kan du også lade hjemmefra, forudsat at du har en garage eller fast parkeringsplads med plads til en dedikeret oplader. De lader som regel 65 km. pr. time med mellem 11 og 16 Kw. Det er den optimale opladningsmetode, hvis du spørger Tesla, for Superchargerne omgår den indbyggede oplader i køretøjet, mens de leverer de op til 120 kW jævnstrøm direkte til batteriet.

Til gengæld oplever vi, at bilens system kender egne begrænsninger og afladningsevne, og der var på intet tidspunkt noget panik over, om vi løb tør for batteri på vej mod Jylland.

Jeg ville ikke have noget mod at køre i Tesla 3 hele vejen til Sydspanien og retur.

Godt køb

Umiddelbart må Teslaejerne være glade. De har købt sig en lækker bil med masser af udstyr, lækkert interiør og vilde præstationer. Alligevel vokser træerne ikke ind i himlen, for bilen er ikke uden problemer.

På vores lange tur oplevede vi fx, at vindstøjen på motorvejen bliver meget markant, og at det rent faktisk var en smule forstyrrende, i den ellers stille kabine.

Desuden var testbilen ikke udstyret med den “dyre” autopilot, og det blev nogle gange irriterende at skifte vognbane. Så blev bilen forvirret, fordi man overruler systemet, og nogle gange betød det, at bilen hellere ville holde sig i samme bane. Det kunne potentielt bliv farligt.

Alligevel er det svært ikke at komme med en uforbeholden anbefaling. Tesla tænker ud af boksen, og derfor er Tesla 3 da også en unik bil. Det er derfor, den fungerer. At de så oven i købet har fået styr på samlingerne, så listerne flugter og knapperne ikke spontant falder af er endnu et plus.

Desuden er der rigtig godt styr på batteriforbruget, køreegenskaberne er gode, wauw-effekten er stor, og på intet tidspunkt oplevede vi panik over kort rækkevidde. Bilen vidste, at vi kunne nå til nærmeste hurtiglader, og det stolede vi på hver gang.

De 555, som har fået leveret deres nye Tesla 3 i fra januar til april har i den grad gjort et godt køb.

BILEN: Tesla Model 3 Long Range 4×4

Motor: To elmotorer

Ydelse: 346 hk

Gearkasse: Automatisk gearkasse

Batterikapacitet: 75 Kwh

Rækkevidde: 560 km. (WLTP). ved blandet kørsel

CO2-udledning: 0 g/km

Tophastighed: 233 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 4,6 sek.

Køreklar vægt: 1.847 kg kg

Længde/bredde/højde: 469/185/143 cm

Pris: Tesla Model 3 fås fra 369.000 kr.

Den aktuelle testbil inkl. alt udstyr, koster 477.700 kr. (uden ekstraudstyr 450.400 kr.)