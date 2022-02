Top 10 uheldige bildesigns

Reklame

Alverdens bilproducenter har i årenes løb skabt et hav af smukke biler. Hvem kan ikke savle lidt over en Jaguar E-Type eller vende hovedet efter en Aston Martin DB9?

Men i dette hav findes også uhyrerne i større eller mindre afskygning. De biler, som af den ene eller den anden årsag, har udseendet imod sig, uagtet hvor gode biler, de ellers er.

Her har vi lavet en liste over ti bud på biler fra nyere tid, hvis ydre ikke klæder vejene:

10:

Audi A2

Den tyske bilgigant har i årenes løb designet mange smukke biler, men de har ikke altid haft held ved tegnebrættet.

I 1999 introducerede Audi modellen A2, som på mange punkter var en udmærket bil. Velkørende, rummelig og CO2-venlig, men trods det kom A2 aldrig til at sælge som konkurrenten fra Mercedes, A-klassen. Derfor blev den hevet af markedet uden varsel i 2005. Om de lave salgstal skyldtes udseendet på A2, skal vi lade være usagt, men A2 er næppe Audis største designmæssige succes, og det klumpede udseende har unægtelig skræmt potentielle købere væk.

9.

Morgan Aero Super Sport

Smid klassisk engelsk sportsvognstænkning og moderne teknologi ned i en blender og tilsæt et ydre design, der ligner noget, der allerede har været i et harmonikasammenstød. Så har du en Morgan Aero Super Sport. 367 hestekræfter fra en moderne BMW-motor og et aluminiumsinferno i både chassis og karrosseri giver lynende hurtige præstationer. 0-100 km/t på 4.5 sekunder og en topfart på 275 km/t, men netop topfarten er også nødvendig, hvis man vil undgå at folk opdager, hvad man kører i.

8.

Daewoo Tacuma

Designet af Tacuma’en må næsten tilskrives Daewoo og ikke Chevrolet, som ”blot” købte Daewoo-mærket senere hen og forsatte produktionen af Tacuma-modellen.

Men uanset, hvem der står bag designet på MPV’en, vinder folkene bag næppe internationale designpriser.

Inden den i 2004 blev faceliftet fik den mærkværdige frontgrill forlygterne til at se skeløjede ud, og når Tacuma så især i Daewoo-tiden led under tarvelig plastickvalitet i kabinen, holdt kunderne sig væk.

7.

Ssang Yong Actyon

Vi kan lige så godt afsløre det med det samme. Det er ikke den eneste Ssang Yong, som er med på denne her liste. Den sydkoreanske bilfabrikant har aldrig været kendt for deres designs, og det lykkedes da heller ikke specielt godt i 2006, da de skulle bygge en afløser til SUV’en Musso.

Ssang Yong forsøge at slå sig an på, at Actyon var en blanding af coupé og SUV – lidt ligesom X6 – men reelt betød det bare mindre plads for bagsædepassagererne.

Actyon blev aldrig en succes i Danmark, og langt de fleste af de importerede biler blev hos forhandlerne. Det er nu ikke nogen skam, for så slipper man da for at møde dem på gaden.

6.

Toyota Yaris Verso

På mange måder var Yaris Verso, Toyotas bud på en mini-MPV, en udmærket bil, men det kan være svært at se bort fra det, der nogle gange har været Toyotas problem – det kedelige udtryk. Det må man sige, Yaris Verso har, og familierne har nok ikke sat penge i Yaris Verso på grund af udseendet. Den vender ikke mange hoveder, men det gjorde den tids Citroën Berlingo nok heller ikke.

Til gengæld var bilen gennemtænkt fra ende til anden på indersiden af det anonyme look, og familierne nød godt af et genialt udtænkt sædearrangement.

5.

Fiat Multipla

Bilen som folk enten elsker eller hader. Der findes ikke mange, som ikke har en holdning til udseendet på Multipla, men det er svært at lave en liste over uheldige bildesigns uden at inkludere den fedladne italiener.

Dobbelthagen gør sit til at flytte fokus fra det revolutionerende indre, som tilbage i 1998 satte nye standarder for kabineindretning. Det ekstra forsæde i midten, som faktisk kunne bruges af voksne, var unikt, og det generede ikke chaufføren, fordi det var rykket længere tilbage end de to andre forsæder.

Dellen på fronten forbliver dog et åbent spørgsmål, og mange Multipla-ejere har nok kæmpet for at huske praktikaliteten, når de har kørt forbi butiksruderne.

4.

Mercedes Vaneo

Bilen, der nærmest får Toyota Yaris Verso til at virke som en festlig sag. Ligesom Audi har Mercedes i tidens løb designet mange smukke biler, men Mercedes Vaneo kan bestemt ikke karakteriseres som en af dem.

Vaneo byggede på den almindelige A-klasse, men var hele 58 centimeter længere. Takket være det såkaldte sandwich-koncept, hvor motoren ligger skråt under gulvet, havde Vaneo suveræne benpladsforhold, men det var så også det eneste, den kunne prale med.

En skyhøj pris i forhold til konkurrenternes bud på samme type bil og et design, der var kedeligere end Birthe Rønn Hornbech, holdt kunderne fra fadet.

3.

Suzuki Wagon R

Kassetænkning må have været det nye sort, da Suzuki-designerne skulle tegne en praktisk mini-bil. Enten det eller også har en lineal og en blyant været de eneste to redskaber til rådighed. Ellers kan det være svært at forklare, hvorfor man ikke har forsøgt sig på mere sprudlende linjer.

Men for kunderne overskyggede det praktiske indre, den lave pris, den rummelige kabine og den store pålidelighed det kedelige ydre.

2.

Pontiac Aztek

En bil, der aldrig officielt blev importeret til Danmark, men er med på listen, fordi den er umulig at komme udenom.

Et bizart udseende og forældet teknik er sjælden en god ting at kombinere, og det var det da heller ikke for Pontiac. De forsøgte sig med, at bilen var den mest alsidige på markedet, men alsidighed behøver ikke nødvendigvis betyde, at man skal forsøge at mikse forskellige designmæssige stilarter. Det virker lidt, som det Pontiacs designere forsøgte sig på, og resultater er derefter – en rodebutik af en anden verden med lygter kastet rundt i Øst og Vest.

Aztek var til salg i en periode fra 2001-2005 med en 3.5-liters V6-motor med fire gear, men nogen skønhed var den aldrig.

1.

Ssang Yong Rodius

Så har vi anden Ssang Yong på listen, og her er det den store Rodius, der har kørt sig ind på en lidet flatterende førsteplads.

Rodius vandt priser for grimmeste udseende, da den kom ud, og det er ikke svært at forstå hvorfor.

Rodius ligner resultatet af et samleje mellem en kaskelothval og HT-bus. Oven i hatten har man så smidt en svulst på ryggen af Rodius. Alt i alt har vi en designmæssig katastrofe.

Derfor hjalp det heller ikke, at den var billig, havde plads til syv og kunne fås som camper til under 300.000 kr. Herfra bliver det et ”nej tak!”