Toyota satser stort på genbrug med ny fabrik i England

Når en Corolla om få år kører sine sidste kilometer, betyder det ikke længere enden på dens historie. Toyota har nemlig besluttet at sætte ekstra turbo på genbrug og genanvendelse af materialer. I en helt ny fabrik i Burnaston i England vil den japanske bilgigant årligt give omkring 10.000 biler nyt liv, enten som reservedele eller råmaterialer.

“Vi forventer som udgangspunkt at genanvende omkring 10.000 køretøjer om året, hvilket vil give nyt liv til 120.000 dele, genvinde 300 tons plast og 8.200 tons stål,” forklarer pressechef Anders Tystrup hos Toyota Danmark.

Målet er CO2-neutralitet

Toyotas ambitiøse mål er klart: Senest i 2050 skal hele koncernen globalt være CO2-neutral, og allerede i 2040 skal dette være nået i Europa. Den nye fabrik er et led i denne mission, hvor cirkulær økonomi spiller en central rolle.

“Klimaet er under voldsomt pres. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi gør tingene anderledes og tænker alle processer igennem for at reducere klimabelastningen mest muligt,” siger Anders Tystrup.

Biler designes med genbrug for øje

For at gøre genanvendelsesprocessen lettere arbejder Toyotas udviklingsafdelinger verden over målrettet med at designe biler, så de bliver lettere at skille ad. Materialer som stål, aluminium, kobber og plastik fra gamle biler kan således let finde vej tilbage i produktionen af nye biler.

“Vi kan allerede i dag genanvende op til 97 procent af vores biler,” fremhæver Anders Tystrup.

Allerede i 2031 stiller EU krav om, at mindst 25 procent af plasten i nye biler skal være genanvendelig. Hos Toyota svarer det til enorme mængder plastik, som skal have nyt liv.

“Hvis vi overfører kravet til samme antal biler, vi hos Toyota producerer i år, kunne vi fylde hele det indhegnede areal ved Københavns Lufthavn med plastikflager som sne,” illustrerer Tystrup.

Første skridt mod cirkulær fremtid

Toyotas fabrik i England er kun begyndelsen på et større europæisk initiativ. Koncernen planlægger lignende tiltag flere steder i Europa og ønsker samarbejder med andre virksomheder for at gøre bilindustrien mere bæredygtig.

“Vi stopper ikke ved vores egne fabrikker. Vi ønsker at samarbejde med andre virksomheder, der deler vores passion for cirkularitet og engagement i bæredygtighed,” siger Tystrup.

Kilde: Toyota