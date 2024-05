Tre familievenlige elbiler du kan finde hos Biltorvet

Annonce for Biltorvet.

Skal du have din første eller næste familiebil, og vil du gerne opleve 100% elektrisk kørsel? På biltorvet.dk finder du et stort udvalg af forskellige elbiler, der er skræddersyet til den moderne familie. Uanset om du vægter masser af plads, det nyeste udstyr eller pris, kan du være sikker på, at vi har både nye og brugte modeller til en bred vifte af behov. I denne artikel præsenterer vi hos Biltorvet tre familievenlige elbiler, du kan tage med i dine overvejelser.

Nissan Leaf – En hatchback med masser af plads

Leaf, der er tidligere vinder af ‘Car of the Year’, er en mellemklassebil, der er perfekt til den lille familie af flere årsager: For det første har Leaf et bagagerum på hele 455 liter, hvilket er stort nok til barnevogn, klapvogn og indkøb. Rækkevidden på op til 385 kilometer er ganske fornuftig, og med fem stjerner i Euro NCAP’s sikkerhedstest er både børn og voksne sikre på farten.

Et af de vigtigste aspekter hos Nissan Leaf er prisen. Bilen er nemlig i den lave ende for elbiler i klassen, hvilket også gør den ideel for dig, der ønsker at prøve din allerførste elbil.

VW ID. Buzz – Årets Bil i Danmark 2023

ID.Buzz er i sandhed en bil i sin helt egen liga. Det gamle folkevognsrugbrød i en elektrisk version er alt, du kan drømme om i en moderne familiebil. Med +400 kilometer på et fuldt opladet batteri og mulighed for lynopladning (10-80%) på kun 30 minutter er ID. Buzz klar til at kæmpe med i den absolutte top af familievenlige elbiler.

Den har især fået opmærksomhed på grund af sine fantastiske køreegenskaber og sit høje sikkerhedsniveau. Høj sikkerhed, ikonisk design og mulighed for op til syv sæder gør ID. Buzz til noget ganske særligt, og på biltorvet.dk kan du finde ID. Buzz-modeller fra forhandlere i hele landet.

Skoda Enyaq – Klassisk SUV til en skarp pris

Et bagagerum på 585 og en rækkevidde på helt op til 542 kilometer? – Der er mange gode grunde til at elske Skoda Enyaq. Den populære model fra Skoda har både teknikken og designet i orden, og med fem stjerner i NCAP’s kollisionstest er der heller ikke en finger at sætte på sikkerheden.

På 120 kW har du mulighed for at lade din Enyaq op fra 10-80% på blot 30 minutter, og med den lange rækkevidde i baghovedet er det let at se, hvorfor Enyaq er et populært valg til familier, der ønsker at køre på bilferie i elbil.

Ligesom med de førnævnte modeller, kan du finde den populære Enyaq blandt Skoda-forhandlere i hele landet på biltorvet.dk.