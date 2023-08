Porsche hylder ikon med ny eksklusiv version

Porsche markerer 60-året for den legendariske 911-model ved at præsentere en eksklusiv version, der er skabt efter klassiske, puristiske principper og kun vil blive produceret i et begrænset antal.

En ikonisk historie: Porsche 911 gennem tiden

Ingen anden bilmodel har haft en så dybtgående betydning for Porsches historie som 911. Da den første 911 blev præsenteret i 1963, var det begyndelsen på en æra af enestående præstationer og ikonisk design. Nu, 60 år senere, markerer Porsche jubilæet ved at genskabe en af de mest ikoniske versioner i en moderne udgave: Porsche 911 S/T.

Fra racerbane til gaden: Porsche 911 S/T’s inspirationskilde

Den eksklusive jubilæumsudgave, Porsche 911 S/T, bærer ånden videre fra den originale 911 S/T fra 1969, der oprindeligt var en lettere, mere dynamisk og kraftfuld udgave af datidens 911 S, udviklet specielt til racerbanen. Den moderne version af 911 S/T er dog skabt til at dominere gaderne, og den kombinerer det bedste fra 911 GT3 Touring og GT3 RS, hvilket resulterer i en unik fusion af kraft og dynamik.

En kraftfuld hjerte: Motor og gearkasse

911 S/T er udstyret med den formidable 4,0-liters sekscylindrede boxermotor fra GT3 RS, der yder hele 525 hestekræfter. Men det stopper ikke her. Porsche har kombineret denne imponerende motor med en sjælden manuel gearkasse, hvilket giver en autentisk køreoplevelse, hvor føreren får fuld kontrol over bilens kræfter. Den puristiske tilgang til designet har også ført til en omfattende brug af letvægtsmaterialer, hvilket har resulteret i en køreklar vægt på kun 1.380 kilo. Dette gør 911 S/T til den letteste model i 992-generationen, med hele 40 kilo mindre end GT3 Touring med manuel gearkasse.

Præstation uden kompromis: En dygtig konstruktion

Letvægtskonstruktionen af 911 S/T inkluderer en ny letvægtskobling, specielt udviklet til denne model. Sammen med det specialudviklede svinghjul reduceres motorens roterende masse med 10,5 kilo, hvilket forbedrer bilens responsivitet og præstationsevne. Resultatet? En lynhurtig acceleration fra 0 til 100 kilometer i timen på blot 3,7 sekunder og en imponerende topfart på 300 kilometer i timen.

Effektiv brug af letvægtsmaterialer

Porsche har udnyttet letvægtsmaterialer som kulfiberforstærket plastik (CFRP) til dele som fronthjelmen, taget, forskærmene og dørene, samt til de dybe skålsæder og sikkerhedsburet i kabinen. Også krængningsstabilisatorerne på bagakslen og andre performanceorienterede elementer er standard på 911 S/T. Ruderne i letvægtsglas, et kompakt og vægtbesparende lithium-ion-batteri samt ultralette 20- og 21-tommers magnesiumfælge med centerlocks er også med til at bidrage til bilens overlegne ydeevne.

Heritage Design-pakken: Dybt forankret i historien

For dem der ønsker en endnu mere autentisk oplevelse, kan Heritage Design-pakken vælges til. Denne pakke omfatter designelementer, der minder om de legendariske racerversioner af 911 fra slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne. 911 S/T fremstår i en unik Shoreblue Metallic eksteriørfarve med Ceramica-farvede hjul, mulighed for at tilføje startnumre på dørene samt en indbydende kabine med sort og Classic Cognac læder og nålestribet stofindlæg i sæderne. Som et ekstra præg har modellen en guldfarvet modelbetegnelse på bagenden.

En eksklusiv oplevelse: Begrænset produktion

Porsche har besluttet at fremstille den nye Porsche 911 S/T i et begrænset antal på kun 1.963 eksemplarer – en hyldest til det år, hvor den første Porsche 911 blev født.

911 S/T – Drømmebilen for entusiaster og samlere

Porsche 911 S/T er uden tvivl en hyldest til den legendariske 911-model, og den leverer en ekstraordinær køreoplevelse, der forener moderne præstation med autentisk køreglæde. Med en kombination af kraft, dynamik og letvægtskonstruktion er 911 S/T en drømmebil for entusiaster og samlere verden over.