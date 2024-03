Mercedes-Benz lancerer ny version af ikon fra 1979

Mercedes-Benz lancerer den nye G-Klasse. Dette ikon, som oprindeligt blev introduceret i 1979, har altid været kendt for sine uovertrufne off-road egenskaber, og med den seneste opdatering, blander Mercedes-Benz tradition med topmoderne teknologi.

Hyldest til fortiden med blikket ret mod fremtiden

Den nye G-Klasse bygger på de solide fundament, som har defineret den gennem årene: chassisrammekonstruktion, mekanisk spærredifferentiale og reduktionsgear, kombineret med en stiv bagaksel og uafhængigt forhjulsophæng. Disse kerneegenskaber sikrer, at G-Klassen fortsætter med at levere uovertruffen ydeevne i krævende terræn.

Off-Road kørsel redefineret

2024-modellen introducerer det nye OFFROAD COCKPIT, der giver føreren adgang til vital information for terrænkørsel og lettere adgang til off-road funktioner. Funktionen “transparent bonnet” er en sand game-changer. Ved at kombinere live-billeder fra bilens omkringværende kameraer med digitale vejvisninger, gør det muligt for føreren at navigere sikkert og effektivt, selv under de mest udfordrende forhold.

Elektrificeringens fordel

Med introduktionen af et 48-volt elektrisk system og en integreret starter-generator, nyder den nye G-Klasse godt af forbedret reaktionsevne og øget kørekomfort, også på almindelig vej. Elektrificeringen bidrager yderligere til en markant forbedring af ydeevne og brændstoføkonomi i forhold til dens forgængere.

Design der tåler tidens tand

G-Klassens unikke design har altid været en del af dens appel, og det gælder stadig i den nyeste udgave. De karakteristiske dørhåndtag, det synlige reservehjul bagpå og de udstående blinklys er bevaret, mens nye elementer som en opdateret front-grill og hækspoiler tilføjer moderne flair. Inde i bilen finder man et fuldt opdateret interiør udstyret med digitale skærme og MBUX-systemet, der nu kan betjenes med dansk stemmestyring, hvilket gør den nye G-Klasse både moderne og tro mod sine rødder.

Mercedes-Benz’ nye G-Klasse er mere end bare en bil; den er en hyldest til fortidens ikoniske design og ingeniørkunst, kombineret med fremtidens teknologi. Den er klar til at tage udfordringen op og definere off-road kørsel for en ny generation, samtidig med at den bevarer den ånd og det karakteristiske udseende, der har gjort den til en legende. Med introduktionen af den nye G-Klasse viser Mercedes-Benz endnu en gang, hvorfor de er en af de førende producenter af luksusbiler. Fans og nye kunder kan se frem til at opleve denne opdaterede klassiker, når de første leverancer starter i begyndelsen af 2023.