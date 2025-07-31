Uro om bilafgifter: FDM vil have klar besked før nytår

Danske bilkøbere har vænnet sig til, at selv store elbiler stort set har været skærmet for registreringsafgift. Nu er spørgsmålet, om den tryghed slutter ved årsskiftet. Ifølge en pressemeddelelse fra FDM viser nye beregninger, at flere populære elbiler fra nytår står til et afgiftsløft som led i den politiske aftale fra 2020, hvor registreringsafgiften på elbiler gradvist indfases frem mod 2030. Konkret strammes skruen, så elbiler over 362.750 kroner får højere registreringsafgift; i 2025 ligger grænsen på 419.000 kroner. Samtidig florerer rygter om en større afgiftsomlægning, og det giver alt andet end ro i maven hos dem, der overvejer at skifte til el. FDM efterlyser derfor en snarlig afklaring af, om afgifterne reelt stiger fra nytår, eller om politikerne ender med at trykke på pauseknappen. For nu ligner det et åbent spørgsmål, og usikkerheden risikerer at sætte beslutninger på hold.

FDM: Væk fra værdibaseret registreringsafgift – uden at gøre det dyrere at eje bil

Midt i debatten melder flere partier sig klar til at fastfryse elbilernes registreringsafgift på nuværende niveau – eller helt at afskaffe den og i stedet lægge byrden over på enten den løbende ejerafgift, en kørselsafgift eller en kombination. FDM peger i samme retning og ønsker et systemskifte, der belønner de bedste tekniske og miljømæssige løsninger frem for prisskilte. Som politisk chef i FDM Torben Lund Kudsk formulerer det: ”I FDM peger vi på en løsning, hvor man betaler en løbende afgift ud fra bilernes tekniske og miljømæssige egenskaber, da vi mener, at tiden er løbet fra en værdibaseret registreringsafgift, hvor man betaler afgift efter bilens pris. Det er dog afgørende for os, at det samlet set ikke må blive dyrere at være bilejer, og at de eksisterende bilejere ikke kommer til at betale for en afgiftsomlægning,” siger politisk chef i FDM Torben Lund Kudsk. Signalværdien er klar: lav CO₂ og høj effektivitet skal betale sig – uden at straffe nuværende bilejere.

Billigere elbiler kan holde salget i gang – men markedet har brug for ro

Selv hvis afgifterne strammes ved årsskiftet, forventer FDM ikke, at elbilsalget går i stå. Prisfald de seneste år og et markant større udbud af billigere modeller giver forbrugerne mange alternativer, som ikke rammes af højere registreringsafgift. Alligevel er der kendte modeller, der kan blive dyrere i 2026: FDMs beregninger peger på, at VW ID.4 i Style+-udgave stiger knap 12.500 kroner, mens Tesla Model Y i Long Range-udgave får et hop på knap 27.000 kroner. Det understreger behovet for politisk retning snarere end lappeløsninger i ellevte time. Som Torben Lund Kudsk siger: ”Det giver god mening løbende at give vores afgiftssystem et tjek. Vi mener dog, at der er brug for en grundlæggende reform, og det kræver et grundigt forarbejde. FDM mener dog, at både bilmarkedet og ikke mindst forbrugerne snarest har brug for en afklaring om, hvorvidt afgifterne stiger fra nytår eller ej,” siger Torben Lund Kudsk.

Kilde: FDM