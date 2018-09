Vi er vilde med Volvos lille crossover

Minitest: Volvo XC40 T5 AWD

Volvo har virkelig gang i den i disse år. Efter kineserne tog over, har det ellers ærkesvenske mærke gået sin sejrsgang, og det fortsætter med Volvo XC40, som Bilsektionen har testet i topmodellen XC540 T5 AWD, og med Volvos populære sportspakke kaldet R-Design, er XC40 klar til løjer lige fra man sætter sig bag rattet første gang.

R-Design modsætter sig Volvos anden topudstyrspakke, som hedder Inscription, men flere farverige detaljer end ellers. Bakspejle, kølergril og andre steder er dog holdt i sort og det understreger det sportslige look, Det samme gør naturligvis også de særlige 18-tommer fælge, som er standard, men vores testbil har dog ekstraudstyr med endnu større og brede 20 tommers fælge. Det skal Volvo ikke høre noget for.

Hvordan kører T5?

T5 er topudgaven i XC40, og modsat dieseludgaverne er mere smooth, når det gælder om by- og køkørsel. Motoren er simpelthen mere stille end diesel-udgaven D4. Lækkert. Men det sjove er, at rollerne skifter, så snart man accelererer lidt hårdt og skal op i fart. Den velkendte T5-motor, som vi ellers er glad for, lyder mere anstrengt end lækker og følingen med motoren er nok den mindst eksklusive i XC40, hvis man sammenligner med alle Volvos øvrige biler. Personligt synes jeg, at den mere bastunge, men noget dovne, D4-motor passer bedre med denne kompakte crossover. T5 har et lavere drejningsmoment, og det hæmmer indtrykket af bilen.

Hvis man til gengæld bruger hele omdrejningsregistret, så er ​​T5 hurtig. Men nogen reel action bag rattet fornemmer man aldrig, selv om man selv skifter gear. Ellers er der ikke meget race over den ottetrins automatisk gearkasse. Hvis man ikke kører med manuelt gearskift, kommer man aldrig op i det røde omdrejningsfelt, og så er kørslen sådan lidt – meeh.

Vi var dog glade for den sportslige affjedring i R-Design-modellen. Undervognen er cirka 10 pct. stivere end de øvrige varianter, og det får bilen til at opsuge alle ujævner med finesse – og det er helt sikkert være et perfekt valg til de, som i forvejen prioriterer sportslig kørsel.

Bullseye!

Volvo har ramt plet (igen), og XC40 er er helt sikkert en kompetent konkurrent til den nuværende Audi Q3 (som er ved at blive afløst) og BMW X1. Det er en supersmart bil, og du kommer ikke til at tænke på, at folk sammenligner den med den fornemme storebror XC60, for det er en helt anden type bil, som henvender sig til et yngre og mere urbant publikum. I øvrigt er der også overraskende meget ben- og bagageplads bag forsæderne, det kompakte udseende til trods.

Dog bliver det interessant at se, om den nye Audi Q3, der bliver lanceret i løbet af efteråret, kan trumfe overfor Volvo XC40. Vi er ellers fans her på redaktionen.

BILEN:

Motor: 4-cylindret benzin på 2,0 l., firehjulstræk

Ydelse: 247 hk ved 5500 omdr./min

Max. moment: 350 Nm ved 1800-4800 omdr./min

Gearkasse: 8-trins aut.gearkasse

Brændstofforbrug 18,2 km/l. ved blandet kørsel (NEDC-2)

CO2-udledning: 164 g/km

Tophastighed: 230 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 6,5 sek.

Køreklar vægt: 1684 kg

Længde/bredde/højde: 442/186/165 cm.

Pris: 693.000 kr.