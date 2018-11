VW er nu også klar med mini-SUV

Den er lille, men også høj og rummelig – nu vil VW også vise at de kan lave de helt kompakte SUV’er

SUV’erne har kronede dage, og ethvert bilmærke med den mindste smule respekt for sig selv har efterhånden flere størrelser at vælge mellem. Det er nu også i endnu højere grad tilfældet hos VW, som netop har præsenteret den lille VW T-Cross – en helt ny bil.

Hvis modellen lyder bekendt er det fordi at VW også har modellen T-Roc, som har fået ganske godt fat i det danske marked.

Men T-Cross er endnu mindre. Helt nøjagtigt er den 12 cm. kortere og dermed endnu mere byvenlig end de øvrige VW-SUV’er – det er mærkets første SUV i miniklassen.

Pumpet Polo?

Modellen er en søstermodel til den Seat Arona, som blev Årets Bil 2018, men alle roser til trods er den langt mindre populær end netop T-Roc, som sælger ca. tre gange så godt i Danmark. Bilen ligner en pumpet udgave af VW Polo, og de er da også baseret på samme platform.

T-Cross er dog hvad VW kalder for en ‘urban crossover’, som med sin længde på 4,11 m er 54 mm længere end Polo og med sin højde på 1,56 m 112 mm højere end Polo. Indstigningsmodellen, der er prissat til 199.990 kr. (for T-Cross 1.0 med 95 hk) og derudover er der en lang række kombinationer og designoptioner, som giver masser af plads til at give T-Cross et mere individuelt præg.

VW skulle dog have sørget for, at bilen med sin lange akselafstand 2,56 m muliggør en – for klassen – ekstraordinær rummelig kabine med masser af plads til op til fem personer og et bagagerum, der kan rumme mellem 385 og 455 l. Takket være et bagsæde, der kan forskydes i længderetning og klappes frem, kan T-Cross lynhurtigt omdannes til en slags kompakt varevogn med et regulært varerum på op til 1.281 liter kapacitet.

Kabinen – med fleksibilitet og rummelighed i højsædet

Fint motorprogram

T-Cross vil kunne fås med et digitalt cockpit med den nyeste generation af Active Info Display-instrumentering (ekstraudstyr) og infotainmentanlæg med 8” touchskærm. Begge displays er placeret på en horisontal akse, der giver et helstøbt integreret digitalt cockpit med optimalt overblik og funktionalitet.

Fra starten vil T-Cross kunne fås med tre effektive turboladede motorer, der sikrer en kvik og økonomisk kørsel. De to trecylindrede 1.0 TSI benzinmotorer med benzinpartikelfilter yder henholdsvis 95 hk/175 Nm og 115 hk/200 Nm, og den firecylindrede 1.6 TDI-motor med 95 hk fuldender motorprogrammet. Afhængigt af den valgte drivlinje overføres motorkraften til forakslen via en 5-manuel gearkasse (95 hk 1,0 TSI), en 6-trins manuel gearkasse (115 hk 1,0 TSI) eller en 7-trins DSG-gearkasse (ekstraudstyr på 115 hk 1,0 TSI). En 150 hk 1,5 TSI-motor introduceres i slutningen af 2019.

Assistenter hjælper til

T-Cross er udstyret med en komplet pakke af sikkerhedsfeatures, som hidtil har været forbeholdt større biler, og det siger VW selv bilen til en af de sikreste SUV’er i den kompakte klasse. Ud over de fremragende kollisionsegenskaber og den eksemplariske passagerbeskyttelse byder bilen også på et ekstra stort udvalg af førerassistentsystemer, der er konstrueret til at reducere faren for, at en kollision i det hele tager sker, og samtidig øger de kørekomforten. Blandt det omfattende standardmonterede sikkerhedsudstyr finder du områdeovervågningssystemet Front Assist med fodgængerregistrering og citynødbremsefunktionen, vognbaneassistenten Lane Assist, Hill Start Assist, det proaktive system til beskyttelse af personer i bilen og vognbaneskiftassistenten Blind Spot Detection med indbygget parkerings- og manøvreringsassistent.Derudover fås Driver Alert System, adaptiv fartpilot og Park Assist som ekstraudstyr.

Til den moderne familier er der også op til fire USB-porte og induktiv trådløs opladning, som sikrer optimale opkoblingsmuligheder og tilstrækkeligt med strøm til. Et andet highlight er soundsystemet (ekstraudstyr) fra det velkendte amerikanske firma Beats, der har en 300 W 8-kanals-forstærker og en separat subwoofer i bagagerummet.

Volkswagen nye kompakte SUV introduceres i Danmark i løbet af april måned 2019 til priser fra 199.990 kr. for en T-Cross 1,0 TSI med 95 hk. Standardudstyret er omfattende og dækker bl.a. over 8” Composition Media infotainmentanlæg, eCall, Lane Assist, Front Assist med fodgængerregistrering, LED dagskørelys, LED baglygter, Adaptiv fartpilot, multifunktionsrat, opvarmede sidespejle og et praktisk, længdeforskydeligt bagsæde.