Nu skal Mercedes GLE, Audi Q7, Volvo XC90 til at kigge sig over skulderen. BMW er – endelig, fristes man til at sige – klar med konkurrencedygtig en xl-SUV, der er den største fra BMW nogensinde

Alt er stort på den kommende BMW X7. Den vejer mere end 2,5 ton, er længere end BMWs 7-serie, har rigelig plads til syv, siddende voksne og er i det hele taget den største personbil, BMW nogensinde har produceret.

Det har altid været lidt sært, at BMW ikke har været at finde i den største SUV-kategori, hvor biler som Volvo XC90, Mercedes GLE, Audi Q7 og Range Rover ellers har haft stor succes i årevis i Europa. Netop den sidste bil, Range Roveren, nævner BMW som de biler, den ligger i kategori med. BMW X7 har derfor potentiale til at blive en stor spiller i luksussegmentet.

Det understreges af, at Bagdørene er længere end fordørene, hvilket gør adgangen til bagsæderne smidig og let. Bilen har som standard tre sæderækker med i alt syv sæder (2+3+2), men det bliver også muligt at bestille den midterste sæderække med to individuelle sæder. Selv på tredje række skulle der være rigtig god plads, egne usb-stik samt store vinduer, så man ikke føler sig lukket inde.

Udstyret til alles behov

Der kommer ikke til at mangle hverken plads eller udstyr i bilen. Bagagerummet kan rumme fra 326 liter med tredje sæderække oppe, til 2.120 liter, og synes man, at bilen er svær at læsse, så sikrer en knap let adgang til at pakke bilen, idet den kan sænke bilen med 40 mm.

Som standard kommer bilen med BMW Live Cockpit Professional med navigation, BMW Head-Up Display og BMW Gesture Control.

Ligeledes omfatter standardudstyret ottetrins automatgear, firezones klimaautomatik, tredelt panoramaglastag, adaptive LED-forlygter, Driving Assistant (køreassistentsystemer) og Parking Assistant (automatisk parkering). Og naturligvis kopholdere, som enten kan holde kaffen varm eller colaen kold. Bevares.

Flere varianter

Desuden er der arbejdet hårdt på undervognen. Bilen har som standard luftaffjedring på begge aksler med automatisk nivellering i forhold til underlaget. Ved off-road kørsel kan bilen hæves i to trin op til 40 mm over standardindstillingen.

Standardhjulene er 20”, og kan opgraderes til 21” eller 22” – og det er første gang, at der tilbydes 22” hjul til en BMW.

Ved lanceringen kan der vælges mellem BMW X7 xDrive40i med en sekscylindret benzinmotor (340 hk og 450 Nm), BMW X7 xDrive30d med en sekscylindret dieselmotor (265 hk og 620 Nm) samt BMW X7 xDrive M50d med en sekscylindret dieselmotor (400 hk og 760 Nm). Lige nu er der af en eller anden grund ikke planer om en hybrid, men bilen er klar til det at blive leveret med el, og man vil overveje det, hvis man synes at efterspørgslen kræver det.

BMW X7 bliver produceret på fabrikken i Spartanburg, USA ligesom de øvrige crossovere / SUVer BMW X3, X4, X5 og X6.

Bilen kan opleves hos de danske forhandlere fra marts 2019.