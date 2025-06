XPENG revolutionerer opladning af elbiler 

XPENG tager føringen i elbilernes kapløb med introduktionen af rekordhurtig opladning. Den opdaterede XPENG G9 og den helt nye G6 sætter en ny standard med ladeeffekter på henholdsvis 525 kW og 451 kW. Det betyder, at man nu kan oplade batteriet fra 10 til 80 % på blot 12 minutter. Dette spring fremad gør en stor forskel i hverdagen og minimerer ventetiden ved ladestanderen betydeligt.

Batteriteknologi i verdensklasse

Det nye 5C lithiumjernfosfat (LFP) batteri, som XPENG har udviklet, står bag de imponerende ladehastigheder. Denne batteritype er både sikrere og mere bæredygtig, da den helt undgår brugen af de dyre og sjældne metaller kobolt og nikkel. Men hvad betyder “5C”? Kort sagt betyder det, at batteriet kan modtage fem gange sin kapacitet i strømstyrke – en afgørende faktor for den ekstreme opladningshastighed. Samtidig giver LFP-teknologien stabil temperaturstyring, som beskytter batteriet mod slid og sikrer lang levetid.

Fremtidens ladestandere kommer snart

Selvom de ultrahurtige ladestandere med over 500 kW endnu ikke er en realitet i Danmark, bevæger udviklingen sig hastigt. Danske ladeoperatører arbejder allerede på opgraderinger, og inden længe vil bilister kunne opleve XPENG’s høje ladeeffekter i praksis. XPENG’s modeller er desuden kendt for at holde en usædvanligt høj ladeeffekt, selv på eksisterende hurtigladere, hvilket allerede nu gør en væsentlig forskel.

Komfort og teknologi opgraderes markant

Ud over banebrydende opladning har XPENG også løftet niveauet for design og komfort i G6 og G9. Kabinen byder nu på eksklusive materialer som ægte Nappa-læder, massagefunktion i forsæderne og opvarmede bagsæder. Samtidig er bilerne udstyret med avanceret teknologi, der kombinerer kameraer, radarer og ultralydssensorer for maksimal sikkerhed. Særligt den nye G9 Black Edition skiller sig ud med elegant, mørkt design, røde bremsekalibre og opgraderet panoramatag med varmeisolering.

Kilde: XPENG