Årets Brugtbil 2017 – Ford C-Max og Grand C-Max

Juryen bag den velansete kåring ’Årets Brugtbil’ har kåret Ford C-MAX og Grand C-MAX årgang 2010-2015 som årets bedste brugtbilskøb. Fords C-MAX-modeller bryder rekorden og vinder titlen med det højeste antal point i kåringen nogensinde. Juryen lægger især vægt på Fords duo af MPV-model C-MAX er en komplet pakke med dynamiske køreegenskaber, praktisk indretning og høj driftssikkerhed

For tredje gang siden 2008 løber Ford med sejren i den danske kåring ’Årets Brugtbil’, som hvert år kåres af en jury bestående af 18 motorjournalister og brugtbilseksperter samt en afstemning for Facebook-brugere. I 2008 blev Ford Mondeo (årgang 2004) Årets Brugtbil og i 2009 gik titlen til Ford Focus (årgang 2005). I 2017 kæmpede fem finalister til sidst om titlen. Sejren og titlen som Årets Brugtbil 2017 gik til den anmelderroste, dynamiske og praktiske Ford C-MAX og Grand C-MAX årgang 2010-2015.

Ford C-MAX er ikke alene den første MPV, der vinder den velansete titel. Den er også den bilmodel, der har fået det højeste antal point nogensinde i kåringen. Med hele 240 point er der langt ned til den nærmeste konkurrent på andenpladsen, som fik tildelt 115 point.

Det der imponerer juryen er, at C-MAX er et multitalent. Titlen er en anerkendelse af, at C-MAX-modellerne er noget særligt, hvor man som kunde får høj funktionalitet, klassisk MPV-rummelighed og på samme tid en stor dosis køreglæde og -sikkerhed. I 2010 testede Euro NCAP C-MAX/Grand C-MAX til højeste karakter i sikkerhedstesten*. At man kan vælge mellem den kompakte C-MAX med fem sæder og den fleksible Grand C-MAX med praktiske skydedøre og mulighed for syv sæder, har stor betydning for mange kunder.

Begge modeller er allerede tidligt mødt med anerkendelse. Den blev kåret som Årets Bil i Danmark i 2011 af foreningen for danske motorjournalister, MKD.

Styrke og holdbarhed

I Danmark er der solgt cirka 9.000 styk C-MAX og Grand C-MAX siden lanceringen af den anden generation i 2010, og i motorrummet har mange af de danske biler den prisvindende EcoBoost-benzinmotor på 1 liter, en både stærk og økonomisk motor, der passer godt til bilen.

Årets Brugtbil skal opfylde mange punkter, for at modtage titlen. Juryen påpeger, at bilen skal være ordentligt skruet sammen, være et godt køb, og at ejeromkostningerne skal være lave. Kombinationen af C-MAX’ holdbarhed og Ford-forhandlernes lave reservedels- og serviceomkostninger har også stor betydning i BilBasens kåring. Ford-forhandlerne tilbyder blandt andet Prismatch, som er en ordning, hvor forhandleren matcher officielle tilbud fra andre værksteder.

Hvad kan problemerne være med Ford C-MAX?

Ingen roser uden torne – det gælder også for en Ford C-MAX. Rustbeskyttelsen vinder for eksempel ingen priser. FDM ser en del problemer med klimaanlæg, der ikke virker. 1,0 Ecoboost har problemer med rust på vandrørene til turboen og så er der den sædvanlige med dieselbiler, der brokker sig over dårligt kørselsmønster. Der er pt. lige omkring 270 C-MAX og Grand C-Max til salg på Bilbasen.

Juryen består af bilbranchefolk, biljournalister og Bilbasens brugere, der deltager med en vægt som ét jurymedlem stemme.

Sådan blev pointene fordelt

Ford C-MAX 2010-2015 – 240 point

Škoda Octavia 2009-2013 – 115 point

Nissan Qashqai 2010-2014 – 100 point

Toyota Avensis 2012-2015 – 95 point

Renault Captur 2013-2014 – 20 point