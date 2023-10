Skoda Enyaq får flere hestekræfter og længere rækkevidde i opdateret udgave

now playing

Skoda har opgraderet deres elbil, Enyaq, og tilføjet flere hestekræfter, længere rækkevidde og hurtigere opladning. Den nye version, kaldet Enyaq 85, byder på en imponerende 40% flere hestekræfter end sin forgænger.

Øget køreoplevelse og rækkevidde

Enyaq 85 og Enyaq Coupé 85 har nu 286 hk (210 kW) i stedet for de tidligere 204 hk (150 kW). Dette resulterer i en forbedret acceleration fra 0-100 km/t på kun 6,9 sekunder og en topfart på 180 km/t. Samtidig er bilen blevet mere energieffektiv, hvilket giver en imponerende rækkevidde på op til 562 km for Enyaq 85 og 570 km for Enyaq Coupé 85.

Premium-modeller med topudstyr

Disse opdaterede modeller kan nu også fås som Premium-udstyrsmodeller med avancerede funktioner som adaptiv fartpilot og Travel Assist. Andre højdepunkter inkluderer LED Matrix-forlygter, fuld automatik og Drive Mode Select for forskellige kørestile.

Komfort og sikkerhed i fokus

Enyaq 85 Premium leveres med masser af komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder et opvarmet læderrat, klimaanlæg med tre zoner, elektrisk justerbart førersæde med hukommelse, trådløs opladning af telefonen, nøglefri betjening og meget mere. Bagsædet er også veludstyret med elektriske børnelåse, mørktonede ruder og integrerede solskærme.

Pris og tilgængelighed

Prisen for Skoda Enyaq 85 Premium starter ved 429.995 kr., mens Enyaq Coupé 85 Premium med sportsligt design og panoramaglastag starter ved 449.995 kr. Modeller med firehjulstræk er også tilgængelige og har fået ekstra hestekræfter samt øget rækkevidde og hurtigere opladning.

Enyaq RS: Skoda’s hurtigste model nogensinde

Skoda har også opgraderet deres sportslige topmodeller, Enyaq RS og Enyaq Coupé RS, med 340 hk (250 kW), hvilket gør dem til de hurtigste Skoda-biler nogensinde. Rækkevidden er også øget, og lynladningen er blevet hurtigere.

Luksuriøse Laurin & klement-modeller

Endelig har Skoda tilføjet nye topudstyrsmodeller med navnet Laurin & Klement. Disse modeller byder på ekstra luksusfunktioner som læderindtræk, massagefunktion og avancerede lydsystemer. Priserne starter ved 519.995 kr.

Med disse opdateringer viser Skoda deres engagement i at levere højtydende og bæredygtige elbiler med masser af komfort og avancerede funktioner. De nye Enyaq-modeller er allerede tilgængelige på markedet og lover en spændende køreoplevelse.