Se billederne: Volvo’s tunerbrand bygger ‘Polestar 1’

Polestar, Volvo’s performancebrand præsenterer nu sin første bil, der meget passende får navnet ’Polestar 1’. 1’eren får 600 hybridheste.

Polestar 1 bliver spydspids for Polestar-mærket fremover. Det er en todørs, 2+2 sæders Grand Tourer Coupé med såkaldt Electric Performance Hybrid drivline, altså en el-bil, der får støtte af en forbrændingsmotor. På ren el kan den tilbagelægge 150 km, hvilket er længere end markedets andre hybrid-biler. Ydelsen er 600 hk med et drejningsmoment på 1000 Nm, og dermed indtager den en solid plads i segmentet for biler med høj effekt.

Den nye hidsige svensker skal bygges i Kina og forventes klar til levering i midten af 2019, hvor den bliver udbudt på abonnementbasis til kunder i Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig, Kina, Canada og USA. Polestar kommer til at gøre brug af en anden ejerskabsmodel end den traditionelle. Biler kan kun bestilles online og bliver udbudt på en to- eller treårig abonnementsaftale, der inkluderer ydelser som afhentning og levering i forbindelse med service samt muligheden for at leje en erstatningsbil fra Volvo og Polestar programmet. Abonnementsaftalen, som er uden førstegangsydelse, afregnes månedsvis, skriver Volvo i pressemeddelelsen om den nye 1’er.

Umiddelbart melder Volvo og Polestar ikke om, at det bliver muligt at abonnere på en Polestar 1 i Danmark, eftersom der alene bliver etableret anlæg, såkaldte Polestar Spaces, i ovennævnte lande.