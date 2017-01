Test: Jeep Renegade – Mest til asfaltjungler Online Bilmagasin med bilnyheder og biltests | Bilsektionen.dk Rating: 7.2 / 10

Anmeldelse 7.2 Jeep Renegade er klar outsider i klassen. Udseendet gør den til noget særligt, men teknikken er ordinær og det gør et par Jeep-emblemer ikke hverken til eller fra i forhold til. Motor & gearkasse 6.8 Køreegenskaber 6.7 Komfort 7.1 Plads 8.5 Udstyr 7.0 Pris 7.0

Den mindste model hos Jeep er den kompakte Renegade. Den har et markant design og fine køreegenskaber. Og verdens værste navigationsanlæg.

Jeep Renegade kom på markedet for knap to år siden kort efter relanceringen af det traditionsrig amerikanske bilmærke på det danske marked. Det amerikanske islæt er i denne model mere af navn end af gavn, for den mindste Jeep er så tæt beslægtet med Fiat 500X, at de to biler bliver bygget på samme fabrik i Europa.

Jeep Renegade er et FCA-koncernens bud på en bil i crossover-klassen. Udseendet er friskere end hod de fleste konkurrenter, og det er nok det væsentligste trækplaster den italienske amerikaner kan byde ind med. Som andre i klassen er den højere end en stationcar og let at stige ind og ud af og kørestillingen er dejlig høj, hvilket giver et godt overblik i trafikken. Og så kan du få Renegade med 4-hjulstræk, men i den testede version må vi nøjes med træk på de to forreste. Det er rigeligt, når man bare skal kæmpe sig igennem asfaltjunglen å vej ind ad indfaldsvejene om morgene og retur efter kontortid.

Det retroinspirerede design har fået et meget dårligt fat i danskerne og indtil nu i år er der kun solgt 109 Jeep Renegade på det danske marked.Men det er ikke sikkert det er Renegade’s skyld. For konkurrencen i klassen er benhård og det gør livet surt for Jeep, der ikke har en etableret mærkeidentitet og det giver andre højbenede biler som Mazda’s CX3 eller Suzuki Vitara en fordel.

Italiener med amerikansk accent

I kabinen er det svært at lade sig begejstre. Plastikkvaliteten er ikke prangende og har du allerede taget en testtur i søster-Fiat’en så vil du genkende kontakter, greb og instrumenter, der alle er transplanteret direkte fra Fiat. Der er ingen grund til at kritisere instrumenterigen. Knapper sider som de skal, men der er en ting, der skal nævnes. Navigationen. Den er et kapitel for sig og viser til tider så dårligt vej, at man kører forkert. Den reagerer så langsomt at man misser sving og er i det hele taget bare irriterende. Den ville jeg ikke betale for.

Dieselmotoren er rigeligt stærk til daglig kørsel. den savner rafinement og lyder til tider lidt grov

Renegade ser charmerende ud. Det er det den er bedst til. Mine unger syntes den var grim. Tilfældige kontorfolk, som jeg deler bygning med at den var fed. Selv er jeg midt i mellem, men tilbøjelig til at holde af det spøjse udseende.

Den kører sådan set som forventet., Kørestillingen er opret, udsynet godt og pladsen fin. Og hvis man vil have noget, der skiller sig ud – så er Jeep Renegade et godt bud.

Jeep Renegade 1.6 Diesel 120 HK Limited 4×2

Fås fra kr. 264.100

Testbilen ekskl. udstyr kr. 320.637

Testbilen inkl. udstyr kr. 371.538

Motor 4 cylindret diesel

Ydelse 120 hk ved 3.750 omdr./min

Max. moment 320 Nm ved 1.750 omdr./min

Gearkasse 6 trins gearkasse

Brændstofforbrug 22,7 km/l. ved blandet kørsel

Tophastighed 178 km/t.

Acc. 0-100 km/t. 10,2 sek.

Køreklar vægt 1.465 kg

Totalvægt 2.010 kg – anhængervægt med-/uden bremser 1200 kg/600 kg

