10 grunde til at Ford Focus blev årets bil

Den er pæn – også i basisudgaven Ford har fået lavet sig en pæn bil. Den er hverken for anonym eller for markant, og det vil appellere til mange. Også i kabinen mødes brugerne af materialer, som ikke skuffer. Ergonomien er god, og det meste sidder lige præcis, som det skal. OGså det læderbeklædte rat er udstyret med knapper, som det er let at lære at kende, så det ikke bliver nødvendigt at flytte fokus fra vejen.

Den er billig Den billigste Ford Focus koster i øjeblikket knap 192.000 kr. Det stiger til knap 199.000 til april. Den føles dog ikke billig – hverken mht. kørsel eller materialevalg. Selv med den forhøjede pris, som også gælder basisudgaven Trend, får man meget bil for pengene, og der er ikke mange i samme klasse, som kan følge med prissætningen. Selv hvis du vælger den lidt dyrere udgave Titanium, bliver det ikke voldsomt meget dyrere end konkurrenterne med 229.000 kr.. Og så har flere af dem langt mindre udstyr til samme pris.

Der er masser af standardudstyr I mange basisudgaver er der tale om biler, som det er svært at anbefale. Enten kommer de uden radio eller anden essentielt udstyr, men til gengæld kan bilmærket holde Fra-prisen på et lavt niveau – uagtet at den reelt er uinteressant. Det er ikke tilfældet med Ford Focus. Du får al sikkerhed, et lækkert infotainment-system, alu-fælge samt el-ruder for og bag m.m. til basisprisen. Godt nok mangler den dobbelt klimaanlæg, men det almindelige A/C-anlæg fungerer fint. Vil du til gengæld have en Vinterpakke med varme i rattet og forruden, så koster det blot 3.150 kr. ekstra. Det er altså stærkt.

Den kører hamrende godt Fords 1,0 motor er gennem de seneste år blevet hyldet for sin effektivitet, og det er der en grund til. Den leverer et overraskende overskud, og reelt er der ikke mange, som burde have behov for meget mere end især udgaven med 125 hk. kan tilbyde. Den trækker virkelig godt og støjer ganske lidt. De tre cylindre i bilen giver også en speciel lyd, som mange godt kan lide, når man giver bilen lidt gas. Og det er altså sjovt at køre i Focus, som er komfortabel men i den sportslige ende.

Den har et fint infotainmentsystem Ford har oppet sig gevaldig fra den tidligere udgave af Ford Focus, som havde havde infotainmentsystemet SYNC2. Det var ikke verdens bedste, og med det opgraderede system, er der en verden af nye muligheder. Det tæller blandt andet mulighed for at linke med Apple Carplay eller Android Auto, eller at bruge anlægget med stemmestyring. Især det sidste fungerer overraskende godt. Og det hele styres fra en 8” skærm i midten af bilen. Som standard.

Den er sikker Allerede i standardudgaven Trend Edition følger der aktiv vognbaneassistance med, og det ser man ellers ikke i mange biler i denne klasse. At bilen også kigger med mens du kører og advarer om cyklister eller gående, som du kan have overset er også ganske rart i hverdagen. Med Trend Edition følger der ikke adaptiv fartpilot med, men det fås også til udgaverne med mere udstyr. Naturligvis har den også automatisk nødbremse. Duh.

Der er god plads I forhold til den gamle Focus er den nye udgave vokset med 53 mm. i akselafstanden. Det giver langt bedre forhold til bagsædepassagererne, som både får mere ben- og skulderplads. Siddekomforten er også blevet forbedret. Sidder du på forsædet kan du nyde god sidestøtte og et utal af indstillingsmuligheder. Bagagerummet er ikke klasseledende, men du kommer ikke til at mangle plads lige med det første.

Den er ganske økonomisk i drift Med basismotoren – 1,0 med 100 hk. fra en trecylindret motor – kan du i gennemsnit køre 17,9 km/l. Det er ganske fornuftigt for en benzinbil. Og den gode brændstoføkonomi betyder også, at bilen er ganske billig i afgift – blot 580 kr. skal du slippe pr. halvår. Det betyder, at bilen bliver ganske et ganske fornuftigt bekendtskab i det lange løb, med det meget standardudstyr kommer gensalgsværdien til at være ganske fornuftig.

Den er en glimrende pendlerbil At køre fra A til B hver dag kan være en belastning. Med med alt det samlede ovenstående bliver pendling langt mere tålelig i en ford Focus – selv i basisudgaven. Der er så meget komfort og så meget standardudstyr, at det eneste du reelt kan komme til at mangle er en adaptiv fartpilot, som gør køkørsel til en leg.