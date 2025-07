60 år med Audi F 103: Bilen der satte Audi tilbage på sporet

I år fejrer Audi en helt særlig begivenhed: 60-års jubilæet for Audi F 103, bilen der genindførte det traditionsrige mærke efter Anden Verdenskrig. Da bilen havde verdenspremiere på biludstillingen IAA i Frankfurt i efteråret 1965, markerede det ikke blot starten på en ny modelserie, men også et afgørende vendepunkt teknisk og økonomisk for det kriseramte Auto Union GmbH, forløberen til det moderne Audi.

Fra krise til comeback

Historien bag Audi F 103 begynder i efterkrigstidens Tyskland, hvor Auto Union GmbH i Ingolstadt forsøgte at rejse sig efter krigen. Virksomheden havde oprindeligt succes med motorcykler og varevogne under navnet DKW, men da det økonomiske boom gjorde tyskerne mere velhavende i 1960’erne, steg forventningerne til nye biler kraftigt. Desværre kunne DKW’s forældede totaktsmotorer ikke længere opfylde kundernes krav, og Auto Union stod i en dyb krise.

Vendepunktet kom med den nye Audi F 103, internt udviklet ud fra den sidste DKW-model, F 102. Daimler-Benz, der tidligere havde ejet Auto Union, havde allerede taget initiativet til at introducere en firetaktsmotor, og ingeniør Ludwig Kraus blev hentet til Ingolstadt for at færdiggøre projektet. Resultatet blev en moderne firecylindret motor med 72 hestekræfter, der markerede et farvel til totaktsmotoren og et teknologisk spring fremad.

Ny model, gammelt navn

Med lanceringen af F 103 blev det gamle navn Audi genoplivet efter 25 år, fordi DKW-navnet var tæt forbundet med totaktsteknologien, der nu var passé. Den nye bil fik derfor navnet Audi uden yderligere betegnelser og blev markedsført som en “Auto Union Audi type”. Internt fik den navnet F 103 for at vise kontinuiteten fra den tidligere DKW F 102-model. Navnet ‘Audi’ forblev en modelbetegnelse frem for navnet på bilmærket frem til 1968, og først i 1985 blev Audi NSU Auto Union AG til Audi AG.

Audi F 103 blev en øjeblikkelig succes. Allerede i løbet af de første tre måneder efter lanceringen blev der bygget hele 16.000 eksemplarer. Modellen blev hurtigt populær og blev snart fulgt af flere varianter med forskellige motorstørrelser, såsom Audi 80, Audi Super 90 og Audi 60. Sidstnævnte viste sig at blive særlig populær med over 216.000 solgte biler og stod for mere end halvdelen af produktionen.

Innovationer og forbedringer

Selvom F 103 stort set forblev uændret gennem sin levetid, introducerede Audi løbende små forbedringer. Fra 1970 fik alle modeller for eksempel et nyt instrumentbræt og parallelvirkende vinduesviskere. Den gamle ratstammemonterede gearvælger kunne nu erstattes med en moderne gearstang i midterkonsollen mod ekstra betaling. Disse små justeringer afspejlede tidens krav og viste Audis evne til kontinuerligt at forbedre sine produkter.

Arven lever videre

Audi F 103 blev produceret frem til 1972, hvor den blev afløst af den helt nye Audi 80. I alt blev der bygget næsten 417.000 biler i F 103-serien, hvilket understreger modellens store betydning for Audi. Den satte ikke blot virksomheden på vejen til succes, men lagde også grundstenen for Audis fremtidige uafhængighed inden for Volkswagen-koncernen.

I anledning af jubilæet holder Audi Museum Mobile i Ingolstadt den 23. juli et foredrag med Audi-historiker Ralf Friese, der vil fortælle historien om bilen, som gjorde det muligt for mærket med de fire ringe at rejse sig igen efter krigens ødelæggelser og forme Audis vej mod nutidens succes.

Kilde: Audi Danmark