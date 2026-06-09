Audi sender femte generation af A6 allroad på gaden med et 11 cm bredere karrosseri, adaptiv luftaffjedring, firehjulsstyring og quattro som standard. I Danmark fås den udelukkende med en treliters V6 TDI på 299 hk med MHEV plus-teknologi — og kan bestilles fra 18. juni 2026 til en pris på 1.099.990 kroner.

Audi A6 allroad har siden 1999 været mærkets svar på en stationcar, der både kan håndtere motorvejen og grusvejen. Med den femte generation skærper Audi profilen yderligere: karrosseriet er blevet markant bredere, frihøjden er øget, og den klassiske kombination af luftaffjedring og quattro firehjulstræk er fulgt med over i den nye tid med elektrificerede drivlinjer.

Modellen kan konfigureres på audi.dk og bestilles fra 18. juni 2026, og de første danske kunder kan ifølge Audi forvente leverancer i efteråret.

11 centimeter bredere end A6 Avant

For første gang i modellens 27-årige historie bygges A6 allroad på et bredere karrosseri end den almindelige A6 Avant. Konkret er bilen 11,1 centimeter bredere, og sporvidden er øget med 7,4 cm fortil og 7 cm bagtil. Sammen med store alufælge og de allroad-typiske designelementer — sort plastbeklædning forneden, funktionelle luftudtag bag forhjulene og en højere kørsel — giver det bilen et mere robust udtryk end den traditionelle stationcar.

Som standard rulles A6 allroad ud på 19″ alufælge med 265/45-dæk, mens fælgprogrammet rækker op til 21″. Audi oplyser, at samtlige fælge har større fælg-bredde end på forgængeren, så dækkene er 30-40 mm bredere afhængigt af størrelse.

Luftaffjedring og firehjulsstyring som standard

Frihøjden er øget med 34 mm i forhold til A6 Avant, og den adaptive luftaffjedring har et justeringsområde på 55 mm. Vælger man Audi drive selects “offroad”- eller “offroad+”-program, hæves bilen yderligere 15 mm — og i “offroad” tilpasses dæmperne den højere kørehøjde.

Firehjulsstyringen er også med fra start. Ved lave hastigheder drejer baghjulene op til fem grader modsat forhjulene for at gøre bilen mere kvik i byen, mens de ved højere fart drejer op til to grader samme vej for at give mere stabilitet. Quattro firehjulstræk, adaptiv luftundervogn og progressiv styring er alle standardudstyr.

For at gøre offroad-egenskaberne brugbare i praksis viser MMI-touchskærmen — og et valgfrit head-up display — en allroad-specifik indikator med krængnings- og nikkebevægelser, styrevinkel, kørehøjde samt GPS-koordinater og kompasretning.

Panoramadisplay og digitale forlygter

Indvendigt er omdrejningspunktet Audis panoramadisplay med et 11,9″ virtual cockpit og en 14,5″ touchskærm, der kan suppleres med en 10,9″ passagerskærm som ekstraudstyr. Matrix LED-forlygter er standard, mens digitale Matrix LED-forlygter kan tilvælges — de projicerer blandt andet vognbane- og orienteringslys samt advarsler om glat vej direkte ned på vejbanen og kan fremhæve fodgængere tæt på vejen.

Komfortlisten omfatter blandt andet 4-zonet klimaanlæg, kontursæder med ventilation og massage, Bang & Olufsen-anlæg med 3D-lyd og højtalere i nakkestøtterne samt et aktiverbart panoramaglastag. En elektrisk dørlukningsassistent kan også tilvælges.

Kun V6 TDI på det danske marked

I andre markeder fås den nye A6 allroad også som plug-in hybrid, men den variant kommer ikke til Danmark. Herhjemme tilbydes alene en treliters V6 TDI med 220 kW (299 hk) og 580 Nm.

Motoren er kombineret med Audis MHEV plus-teknologi, der via en remstartergenerator og en drivlinjegenerator kan bidrage med op til 18 kW (24 hk) ekstra effekt. Dertil kommer en elektrisk drevet kompressor, der ifølge Audi sikrer hurtigere respons. Accelerationen fra 0-100 km/t opgives til 5,4 sekunder.

Audi oplyser et brændstofforbrug på 17,2 km/l og en CO₂-udledning på 153 g/km.

“A6 allroad er et ikon i Audi-programmet og har altid været indbegrebet af en klar filosofi: en Audi, der er usædvanligt komfortabel til hverdagsbrug og viser sine offroad-egenskaber, når terrænet bliver mere udfordrende,” siger Rouven Mohr, Chief Technical Officer i AUDI AG.

Pris og bestilling

Den nye Audi A6 allroad kan konfigureres på audi.dk og bestilles fra 18. juni 2026 med leverancer til efteråret. Prisen starter ved 1.099.990 kroner.

Fakta: Audi A6 allroad (2026)

Motor: 3,0-liters V6 TDI med MHEV plus

Effekt: 220 kW (299 hk), boost op til 18 kW (24 hk) ekstra

Drejningsmoment: 580 Nm

0-100 km/t: 5,4 sekunder

Træk: quattro firehjulstræk (standard)

Undervogn: adaptiv luftaffjedring og firehjulsstyring (standard)

Frihøjde: 34 mm højere end A6 Avant, op til 15 mm ekstra i offroad-programmer

Bredde: 11,1 cm bredere karrosseri end A6 Avant

Hjul: 19″ alufælge som standard, op til 21″ som ekstraudstyr

Brændstofforbrug: 17,2 km/l

CO₂-udledning: 153 g/km

Pris i Danmark: fra 1.099.990 kroner

Bestilling: fra 18. juni 2026, levering i efteråret 2026

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/audi-danmark