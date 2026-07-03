Derfor er det ikke ligegyldigt, om du køber brugt bil hos en forhandler eller en privatperson

Når du skal købe brugt bil, handler valget ikke kun om pris. Det handler også om tryghed, dokumentation og dine muligheder, hvis der viser sig fejl efter købet. Der kan være gode handler at gøre både privat og hos en forhandler, men dine rettigheder og din praktiske sikkerhed er ikke den samme i de to situationer.

Markedet for brugte biler er samtidig blevet mere komplekst. Elbiler og plug-in hybrider stiller nye krav til køberens viden om batteriets stand, ladehistorik, softwareopdateringer og fabrikantens garantier. Derfor kan det være en fordel at handle et sted, hvor du kan få rådgivning, dokumentation og mulighed for at sammenligne flere biler på samme sted. Når du undersøger markedet, kan du for eksempel orientere dig i det brede udvalg af brugte biler hos Ejner Hessel, hvor du kan sammenligne forskellige modeller, drivlinjer og udstyrsniveauer.

Køb hos privatperson og køb hos forhandler er ikke det samme

Køber du en bil af en privatperson, er handlen som udgangspunkt et civilkøb. Det betyder, at du ikke har den samme forbrugerbeskyttelse, som når du køber bilen af en erhvervsdrivende forhandler. Private sælgere kan i mange tilfælde tage forbehold i slutsedlen, for eksempel ved at skrive, at bilen er “købt som beset” eller sælges uden reklamationsret.

Et sådant forbehold betyder dog ikke nødvendigvis, at sælger altid er uden ansvar. Hvis sælger har givet urigtige oplysninger, fortiet væsentlige kendte fejl, eller hvis bilen afviger markant fra det aftalte, kan køber stadig have mulighed for at gøre krav gældende. Som privat køber står du dog ofte svagere, fordi du som udgangspunkt selv skal bevise, at der er tale om en mangel, som sælger hæfter for.

Køber du bilen hos en erhvervsdrivende bilforhandler som privatperson, er der derimod tale om et forbrugerkøb. Her gælder købelovens regler om blandt andet to års reklamationsret. Reklamationsretten betyder ikke, at bilen er dækket af en generel garanti i to år, men at du kan klage over mangler, som var til stede ved leveringen, eller hvor årsagen til fejlen var til stede på leveringstidspunktet.

Formodningsreglen giver ekstra beskyttelse i starten

Ved forbrugerkøb gælder der en formodningsregel i de første 12 måneder efter leveringen. Viser der sig en fejl i denne periode, formodes fejlen som udgangspunkt at have været til stede ved købet. Det betyder, at forhandleren skal kunne sandsynliggøre, at fejlen skyldes forhold efter leveringen, hvis reklamationen skal afvises.

Det kan for eksempel være forkert brug, uheld, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid. Efter de første 12 måneder er det som udgangspunkt køberen, der skal bevise, at fejlen eller årsagen til fejlen var til stede, da bilen blev leveret.

Reglerne gør ikke et forhandlerkøb risikofrit, men de giver køberen en stærkere juridisk position end ved de fleste private handler.

Restgæld og pant bør altid kontrolleres

Ved privat bilkøb er det vigtigt at undersøge, om der er tinglyst pant, ejendomsforbehold eller anden sikkerhed i bilen. Hvis den tidligere ejer har finansieret bilen, kan långiver have taget sikkerhed i køretøjet.

Som køber bliver du normalt ikke personlig skyldner på sælgers lån. Problemet er i stedet, at panthaverens ret kan følge bilen. Hvis gælden ikke bliver indfriet, og panten ikke bliver slettet, kan kreditor i værste fald gøre krav i bilen, selv om du har betalt sælger den aftalte købesum.

Derfor bør en privat køber altid kontrollere bilen i Bilbogen/Tinglysningsretten, gennemgå slutsedlen grundigt og sikre sig dokumentation for, at eventuel restgæld bliver indfriet i forbindelse med handlen.

Hos en professionel bilforhandler vil håndteringen af restgæld, ejerskifte og dokumentation typisk indgå som en fast del af salgsprocessen. Det fritager ikke køber fra at læse aftalen grundigt, men det kan mindske risikoen for at overtage en bil med uafklarede hæftelser.

Bilens historik har stor betydning

En brugt bils værdi afhænger i høj grad af dens historik. Kilometerstand, synsrapporter, servicebog, værkstedsfakturaer og tidligere skader kan have stor betydning for både prisen og den fremtidige driftssikkerhed.

Ved privatkøb bør køber selv kontrollere oplysningerne så grundigt som muligt. Det kan blandt andet ske ved at sammenholde kilometerstand med tidligere synsrapporter, servicehistorik og oplysninger fra Motorregistret. Uoverensstemmelser kan være tegn på fejl, mangelfuld dokumentation eller i værste fald manipulation.

En professionel forhandler vil ofte have faste rutiner for at kontrollere bilens historik og kan i mange tilfælde fremlægge dokumentation for service, syn og klargøring. Som køber bør du dog stadig bede om at se dokumentationen skriftligt, så du ikke alene baserer dig på mundtlige oplysninger.

Teknisk gennemgang kan mindske risikoen

Den tekniske stand er et af de vigtigste forhold ved køb af brugt bil. En privat sælger kan sagtens sælge en velholdt bil, men som køber skal du selv være opmærksom på bilens stand og eventuelt få den gennemgået af en mekaniker før købet.

Hos mange bilforhandlere bliver bilen gennemgået og klargjort, inden den udleveres. Omfanget kan dog variere fra forhandler til forhandler. Derfor bør du spørge konkret ind til, hvad der er kontrolleret, om bilen har fået service, om sliddele er vurderet, og om der foreligger en værkstedsrapport eller anden skriftlig dokumentation.

På elbiler og plug-in hybrider bør du være særligt opmærksom på batteriets tilstand, rækkevidde, ladeeffekt, softwarestatus og garantiens vilkår. Batterigaranti kan være en stor tryghed, men betingelserne varierer mellem mærker og modeller, og garantien kan være afhængig af servicehistorik eller andre krav.

Indbytning kan gøre processen enklere

Ejer du allerede en bil, kan køb hos en forhandler også gøre processen mere enkel. Ved en privat handel skal du typisk selv stå for annoncering, fremvisninger, prøvekørsler, prisforhandling og betaling. Det kan tage tid og indebære praktiske risici.

En forhandler kan i stedet vurdere din nuværende bil og modregne værdien i prisen på den næste bil. Du får ikke nødvendigvis den samme pris, som du måske kunne opnå ved et privat salg, men du sparer tid og får en samlet handel, hvor ejerskifte og dokumenter håndteres samme sted.

Det vigtigste er at se på den samlede økonomi: bilens pris, værdien af din indbytningsbil, finansieringsomkostninger, levering, gebyrer, garantiordninger og eventuelle serviceaftaler.

Finansiering bør vurderes på de samlede omkostninger

Mange bilforhandlere tilbyder finansiering gennem samarbejdspartnere. Det kan være praktisk, fordi låneaftale, forsikring og registrering ofte kan håndteres som en del af købsprocessen.

Som køber bør du dog ikke kun se på den månedlige ydelse eller den nominelle rente. Det afgørende er de samlede kreditomkostninger, ÅOP, løbetid, udbetaling, gebyrer og vilkår for førtidig indfrielse. Det kan derfor være en god idé at sammenligne forhandlerens finansiering med tilbud fra bank eller andre finansieringsselskaber, før du skriver under.

Tryghed handler om dokumentation

Der kan være gode private bilhandler, og der kan være forhandlerkøb, hvor køber stadig bør stille kritiske spørgsmål. Forskellen er, at køberen ved køb hos en erhvervsdrivende som udgangspunkt har en stærkere juridisk beskyttelse, især gennem reglerne om forbrugerkøb, reklamationsret og formodningsreglen.

Ved privatkøb kan prisen være lavere, men køber påtager sig typisk en større del af risikoen og skal selv være mere grundig med kontrol af bilens stand, historik, pant og slutseddel.

Uanset hvor du køber bilen, bør du få alle væsentlige oplysninger på skrift, gennemgå bilens dokumentation, kontrollere restgæld og sikre dig, at slutsedlen klart beskriver bilen, prisen, udstyr, kendte fejl og eventuelle forbehold.

Et brugtbilkøb handler derfor ikke kun om at finde den laveste pris. Det handler om at kende forskellen på pris og risiko — og om at vælge den handelsform, der passer bedst til dit behov for tryghed, dokumentation og juridisk beskyttelse.