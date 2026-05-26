Audi har løftet sløret for tredje generation af sin store luksus-SUV Q7. Den nye Q7 byder på fem, seks eller syv sæder, en omfattende pakke af digital lysteknologi og et Bang & Olufsen-lydanlæg, der kan mærkes i sædet. Ved lanceringen kommer den med en 299 hk V6-diesel med mild-hybridteknologi. Danske priser er endnu ikke fastlagt, og bilen kan leveres senere i år.

Mere end 20 år efter den første Q7 i 2005 ruller Audi nu tredje generation af sin største SUV på gaden. Bilen viderefører opskriften med quattro-firehjulstræk og høj anvendelighed, men er spækket med ny teknologi, mere komfort og dyrere materialer i kabinen. Modellen produceres i Bratislava og kan ifølge Audi leveres senere i år.

Designet bygger videre på de markante proportioner med høj skulderlinje og Audis karakteristiske Singleframe-front.

“I mere end 20 år har Audi Q7 repræsenteret den perfekte premium-SUV. Med den nye generation fører vi denne mission videre. Den kombinerer et sportsligt og kraftfuldt design med et alsidigt interiør, førsteklasses materialer og en bred vifte af teknologier,” siger Audi-topchef Gernot Döllner.

Op til syv sæder og 806 liter bagagerum

Q7 leveres som standard med fem sæder. For første gang kan anden række bestilles med to individuelle sæder som ekstraudstyr, hvilket sammen med tredje række giver en sekssæders konfiguration. Den klassiske syvsæders løsning fortsætter og gør det muligt at montere tre barnesæder på anden række. Alle sæder er elektrisk justerbare.

Fempersoners-versionen har op til 806 liter bagagerum (2.075 liter med sæderne nedfældet), mens syvpersoners-udgaven rummer op til 722 liter (1.980 liter med sæderne nede). En ny midterkonsol giver plads til afkølet, trådløs opladning af to smartphones (Qi2.2), der holdes magnetisk på plads.

Materialerne tæller blandt andet dekorelementer i finkornet asketræ, lindetræ-struktur eller kulfibervævning, og dørbeklædning og instrumentpanel kan fås i alpakafiber og læder. Audi exclusive-programmet kan skræddersy bilen helt ned til syningsfarverne.

Blinklys på asfalten og digitale forlygter

Lyset er et af de største temaer i den nye Q7. De digitale Matrix LED-forlygter med micro-LED-teknologi kan projicere højopløselige lysmønstre på vejbanen – for eksempel et iskrystal-symbol, der advarer om glat føre – og fremhæver fodgængere tæt på vejen i mørke. Bagtil sidder tredje generation af digitale OLED-baglygter, og Q7 tilbyder op til otte digitale lyssignaturer.

Audi fremhæver især bilens nye blinklys som verdens første af sin slags: I mørke projiceres blinklyssignaler på jorden synkront med de dynamiske blinklys for at gøre andre trafikanter opmærksomme på vognbaneskift og sving. Når dørene åbnes, projiceres desuden et hvidt rombemønster på jorden.

Q7 kan også fås med automatiske døre, der åbner og lukker via myAudi-appen, registrerer forhindringer med sensorer og lukker blødt med soft-close.

Lydanlæg der kan mærkes i sædet

Det opdaterede Bang & Olufsen-lydsystem med 4D-lyd bygger videre på det tidligere 3D-anlæg og tilføjer sædeaktuatorer i forsæderne, så musikken kan mærkes som fint afstemte vibrationer. I alt 22 højttalere leverer op til 1.360 watt. Stemmestyringen håndteres af den selvlærende Audi-assistent, der ved generelle spørgsmål, som systemet ikke selv kan besvare, trækker på ChatGPT.

Diesel med mild-hybrid ved lanceringen

Ved lancering tilbydes Q7 udelukkende med en 3,0-liters V6-dieselmotor med MHEV plus-teknologi, der yder 220 kW (299 hk) og 630 Nm. En elektrisk drevet kompressor skal sikre hurtig acceleration fra start, mens en drivlinjegenerator kan bidrage med op til 18 kW (24 hk) ekstra effekt. Kraften sendes gennem en 8-trins tiptronic-gearkasse og permanent quattro-firehjulstræk med et nyt centerdifferentiale med automatisk spær.

Som standard kører Q7 på stålfjedre, mens adaptiv luftaffjedring fås som ekstraudstyr.

De foreløbige tyske forbrugstal lyder på 8,0–7,2 l/100 km og en CO₂-udledning på 209–188 g/km (CO₂-klasse G). Danske priser, forbrug og udstyr er endnu ikke fastlagt.

Fakta: Audi Q7 TDI quattro (3. generation)

Motor: 3,0-liters V6 TDI diesel med MHEV plus mild-hybrid

3,0-liters V6 TDI diesel med MHEV plus mild-hybrid Effekt: 220 kW (299 hk), 630 Nm

220 kW (299 hk), 630 Nm Ekstra effekt fra drivlinjegenerator: op til 18 kW (24 hk)

op til 18 kW (24 hk) Gearkasse: 8-trins tiptronic

8-trins tiptronic Træk: permanent quattro med automatisk spærrende centerdifferentiale

permanent quattro med automatisk spærrende centerdifferentiale Sæder: 5, 6 eller 7

5, 6 eller 7 Bagagerum: op til 806 liter (5-personers), op til 722 liter (7-personers)

op til 806 liter (5-personers), op til 722 liter (7-personers) Forbrug (foreløbige tyske tal): 8,0–7,2 l/100 km

8,0–7,2 l/100 km CO₂: 209–188 g/km (klasse G)

209–188 g/km (klasse G) Produktion: Bratislava

Bratislava Dansk introduktion: senere i 2026, priser endnu ikke fastlagt

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/audi-danmark