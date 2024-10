Audi RS 3 leverer køreglæde på højeste niveau

Optimeret chassisopsætning skaber suveræn performance i sving

Audi RS 3 har endnu en gang hævet barren for køreglæde og dynamik i kompaktklassen. Med en optimeret chassisopsætning og banebrydende teknologier som momentsplitteren leverer RS 3 hidtil uset smidighed og stabilitet, hvad enten det er på racerbane eller landevej. Den nyeste version af Audi RS 3 har netop gentaget sin status som rekordindehaver i det kompakte segment på den legendariske Nürburgring-Nordschleife med en imponerende tid på 7:33,123 minutter – syv sekunder hurtigere end den tidligere rekord fra 2021.

Momentsplitter: En game changer

Audi RS 3 introducerede momentsplitteren i 2021, og siden da har den kompakte sportsvogn bragt køredynamikken op på et helt nyt niveau. Med den kraftfulde 2,5 TFSI-motor, der leverer 400 hk og et drejningsmoment på 500 Nm, har Audi formået at optimere styring og stabilitet ved høje hastigheder og i skarpe sving. “Momentsplitteren har gjort det muligt for os at opnå en hidtil uset lateral dynamik, og vi har finjusteret den nuværende model for at forbedre præcisionen yderligere,” siger Marvin Schwätter, teknisk projektleder for RS 3.

Dynamik på næste niveau

Audi RS 3 undgår effektivt understyring og reagerer hurtigere i sving, hvilket giver føreren en oplevelse af præcision og kontrol. Når bilen træder ind i et sving, overfører momentsplitteren drejningsmoment til ydersiden af kurven, mens indersiden af svinget opretholder en balanceret bremseeffekt. Dette giver føreren mulighed for at ramme apex tidligere og opnå en højere udgangshastighed fra svinget – essensen af rendyrket køreglæde.

Teknologi og præcision i samspil

Med en avanceret algoritme og præcist samarbejde mellem chassisstyringssystemerne reagerer RS 3’s systemer på enhver køresituation, uanset om man vælger Audi drive select på vej, i by eller under vinterlige forhold. Dette samspil sikrer både stabilitet og adræthed og gør Audi RS 3 til en uundgåelig oplevelse for dem, der søger præstation på højeste niveau i en kompakt sportsvogn.

Audi RS 3 – Mere end bare en bil

Med sin imponerende præstation på Nürburgring og en avanceret teknologipakke fortsætter Audi RS 3 med at være den ultimative indgangsbillet til Audi Sport-verdenen og en køremaskine, der skaber begejstring hos enhver bilentusiast.